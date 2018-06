Non è Stato Di Maio

Salvini : “Minniti ha fatto un discreto lavoro - Non smonteremo nulla di ciò che è stato realizzato” : Parlando dell'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, il neo-capo del Viminale Matteo Salvini ha dichiarato: "Ha fatto un discreto lavoro quindi non smonteremo nulla di ciò che di positivo è stato realizzato, lavorerò per rendere ancora più efficaci le politiche di controllo, di allontanamento, di espulsione. Se qualcuno ha fatto qualcosa di utile e intelligente per il mio Paese anche se indossava una diversa maglietta sarebbe sciocco non ...

M5s - Di Maio chiama sul palco l’imprenditore Bramini : “Non fischiate - ora lo Stato siamo noi” : Sul palco della prima piazza filo-governativa della storia grillina (dietro il quale campeggia un tabellone con la scritta #IlMioVotoConta su sfondo tricolore) in piazza Bocca della Verità a Roma, il leader Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, ha chiamato Sergio Bramini, l’imprenditore fallito per i mancati versamenti da parte dello Stato. l’imprenditore sarà consulente del ministero come ha annunciato il capo politico ...

Ruba l’incasso in una trattoria - ma viene fermato : lo ingoia per Non essere arrestato : Una storia alla Lupin III, con un finale grottesco quella avvenuta a Trespiano (Firenze). Un uomo beve un caffè, paga regolarmente ma fugge con l’incasso di una trattoria. Bloccato dai carabinieri cerca di ingoiare la refurtiva per non essere arrestato E’ successo lungo la via Bolognese ieri. L’uomo, un marocchino di 33 anni, aveva approfittato del momento in cui il titolare stava pulendo il locale per portare via i soldi dalla ...

Finals NBA – Tyronn Lue Non ha dubbi : “J.R. Smith titolare in gara-2. Prendere quel rimbalzo è stato fondamentale perchè…” : Tyronn Lue ha deciso di schierare titolare J.R. Smith in gara-2 nonostante il clamoroso errore che è costato gara-1 delle Finals NBA ai Cavs Gara-1 delle Finals NBA tra Warriors e Cavs è ormai passata agli archivi. Il finale è stato visto e rivisto nelle ultime ore: J.R. Smith va a rimbalzo, inspiegabilmente non tira ma anzi esce dall’area, fa passare i secondi e trascina i suoi ai supplementari, probabilmente convinto di essere in ...

Viceprefetto arrestato - il compare : Stai sereno - Non possono risalire a niente. Ma erano intercettati : Daveti parla nell'auto imbottita di cimici. E al telefono le rassicurazioni alla moglie, inquieta per i debiti: Non ti stressà, sparirà tutto.

BanNon : "Sono stato io a convincere Salvini all'alleanza col M5S" : Oggi Bannon torna a parlare dell'Italia e della svolta politica che c'è stata nel nostro Paese, con il governo giallo-verde frutto dell'accordo fino a poco tempo fa impensabile tra il Movimento 5 ...

MotoGp – La Suzuki lo scarica - IanNone velenoso : “il problema sono sempre stato io - mai la moto” : Andrea Iannone ha confermato l’addio alla Suzuki alla fine di questa stagione, il pilota italiano non le ha mandate a dire al proprio team L’avventura di Andrea Iannone alla Suzuki si concluderà alla fine di questa stagione, il pilota di Vasto ha svelato come le strade si separeranno alla fine di questo Mondiale di MotoGp. AFP/LaPresse A svelarlo è lo stesso rider italiano nel corso di un’intervista a Motorsport.com, alquanto ...

Poliziotta in coma - nessuna impronta sulla pistola che le ha sparato. «Non è stato un tentativo di suicidio» : Chi l'ha visto torna sul caso di Sissy Trovato Mazza. Recenti analisi hanno mostrato che sulla sua pistola di servizio non ci sono impronte, nemmeno le sue, quindi non avrebbe premuto lei il...

Microsoft rassicura : Crackdown 3 Non è stato cancellato : Dalla notizia del rinvio al 2018, le incertezze intorno al progetto Crackdown 3 sono aumentate esponenzialmente anche a causa della mancanza di una data di uscita ufficiale. A meno di ulteriori sorprese l'esclusiva Microsoft dovrebbe essere lanciata quest'anno ma intanto la pagina Amazon indica un'uscita nel 2019. Allo stesso tempo nella giornata di ieri si è addirittura parlato di cancellazione del progetto o quanto meno di ...

NBA - gli Houston Rockets hanno fatto tutto il possibile - ma Non è bastato : e adesso? : In un mondo in cui non esistono vittorie morali, Houston ha fatto tutto il possibile per conquistarne una reale. Un progetto partito dalla scorsa estate, dagli acquisti azzeccati di Paul, Tucker e ...

Da Calciopoli al (Non) gol di Muntari - le verità di Tagliavento : “quello è stato il mio errore più evidente” : Chiusa la propria carriera lo scorso 13 maggio, Paolo Tagliavento ha raccontato alcuni aneddoti tra cui il gol-non gol di Muntari nel match tra Milan e Juve Quindici anni e oltre 221 partite in serie A, Paolo Tagliavento dallo scorso 13 maggio è ufficialmente un ex arbitro. Il direttore di gara di Terni ha chiuso una lunga carriera in cui non sono mancati i momenti difficili, come quello di Calciopoli nel corso del quale la squadra arbitrale ha ...

PS Zurigo Non sfiducia consigliere di stato Mario Fehr : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Di Maio : 'Ipotesi impeachment Capo dello Stato Non è più sul tavolo' : Il Movimento 5 stelle fa marcia indietro e rinuncia alla messa in Stato d'accusa del Capo dello Stato. "Per quanto riguarda l'impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui ...

Var - quando è stato usato male o Non è intervenuto : Ecco i 5 casi in cui il Var è stato usato male e i 5 in cui non è intervenuto sbagliando. Errori del Var 1 - Genoa-Juventus : rigore concesso al Genoa per atterramento in area di Galabinov, ma l'...