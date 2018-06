Nokia 8110 | disponibile in Italia il preordine del “banana phone”

Nokia 8110 4G in preordine su Amazon - disponibile a partire dal 4 luglio : Nokia 8110 4G rappresenta il secondo capitolo dell'operazione nostalgia lanciata lo scorso anno da HMD Global con la nuova versione del mitico 3310: il "banana phone" è stato annunciato ufficialmente durante l'ultima edizione del Mobile World Congress di Barcellona ed ora è finalmente in preordine su Amazon, con disponibilità prevista a partire dal prossimo 4 luglio L'articolo Nokia 8110 4G in preordine su Amazon, disponibile a partire dal 4 ...