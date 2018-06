No all' Europa in continuità Passaggio di consegne Minniti Salvini | Opposizione

Enrico Morando : 'Smantellare la riforma Fornero crea allarme in Europa sul debito' : Enrico Morando , ex vice-ministro dell'Economia e braccio destro di Pier Carlo Padoan in Parlamento, lancia un allarme sulla riforma Fornero in una intervista a La Stampa. Ricorda che 'nel 2011 fu ...

Milan escluso dall'Europa League/ La sentenza Uefa slitta - ancora due settimane d'attesa? : Milan escluso dall'Europa League? La sentenza Uefa slitta, potrebbero esserci ancora due settimane d'attesa. Anche Atalanta e Fiorentina aspettano notizie(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:47:00 GMT)

Migranti - all'Europa piace il contratto Lega-5 Stelle : bene i rimpatri e fondi per ampliare i centri di permanenza : Promossa l’idea di accelerare i rimpatri dei 600 mila stranieri ai quali è stata rifiutata la protezione. E di rafforzare il «trattenimento» fino a 18 mesi nei centri di «detenzione» creati dalla recente legge Orlando-Minniti

Salvini all'attacco sui migranti : 'Basta con la Sicilia campo profughi d'Europa' : Il neo ministro dell'Interno dalla Sicilia: ' L'Italia dirà no alla riforma dei regolamenti sull'imigrazione' ha detto nel giorno in cui altri due naufragi nel Mediterraneo hanno provocato oltre 50 ...

Storia di McFit - startup italiana alla conquista dell'Europa : Questa è la Storia di una startup ma anche di un percorso imprenditoriale al contrario. Questa volta infatti è un'impresa italiana che va alla conquista di una straniera, nel caso specifico tedesca, e ...

SPY FINANZA/ Il governo eterodiretto da chi vuole l'Italia fuori dall'Europa : Questo governo è pericoloso, perché è palesemente eterodiretto da forze che hanno tutto l'interesse ad ampliare ai massimi la frattura fra Italia e Ue, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 06:03:00 GMT)SPILLO/ Flat tax, Legge Fornero e i "rebus" da sciogliere per Salvini, di M. BottarelliSPY FINANZA/ Gli Usa chiamano l'Europa alla ribellione contro la Germania, di M. Bottarelli

Salvini : “Basta alla Sicilia campo profughi d’Europa. Tunisia spesso esporta galeotti” : “Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per espellere”. È quanto ha detto da Catania il nuovo ministro dell'Interno Matteo Salvini. Parlando della Tunisia ha aggiunto: “È un Paese libero e democratico che non sta esportando gentiluomini ma spesso e volentieri esporta galeotti”.Continua a leggere

'L'Europa è un partner - non un avversario'. Dopo Juncker - anche Moscovici tende la mano all'Italia : 'Non conosco Tria', ha detto riferendosi al nuovo ministro dell'Economia, 'l'unico ministro che conosco è Moavero. Il ministro delle Finanze è Tria, mi aspetto di dialogare con lui per il bene dell'...

"L'Europa è un partner - non un avversario". Dopo Juncker - anche Moscovici tende la mano all'Italia : Il clima che ha accompagnato la nascita del governo "giallo-blu" di M5s e Lega è stato avvelenato da numerose polemiche, non sempre basate sui fatti. È stato ad esempio vittima di un fraintendimento il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, le cui parole sugli italiani che dovrebbero "lavorare di più ed essere meno corrotti" erano state mal riportate. Parzialmente fraintese ma ...

"L'Europa è un partner - non un avversario". Dopo Juncker - anche Moscovici tende la mano all'Italia : Il clima che ha accompagnato la nascita del governo "giallo-blu" di M5s e Lega è stato avvelenato da numerose polemiche, non sempre basate sui fatti. È stato ad esempio vittima di un fraintendimento il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, le cui parole sugli italiani che dovrebbero "lavorare di più ed essere meno corrotti" erano state mal riportate. Parzialmente fraintese ma ...

Farfalle sul tetto d'Europa : Le Farfalle di Emanuela Maccarani - coadiuvata in Spagna da Valentina Rovetta e Federica Bagnera - campionesse del mondo in carica, confermano la loro supremazia nell'esercizio con i 5 cerchi ...

Salvini : stop alla Sicilia come campo profughi d’Europa | : «Non abbiamo la bacchetta magica e al governo non ci sono Batman e Robin». Così il neo ministro degli Interni sulle tragedie di chi affronta i viaggi della speranza |

Salvini : «Stop alla Sicilia come campo profughi d’Europa» | : «Non abbiamo la bacchetta magica e al governo non ci sono Batman e Robin». Così il neo ministro degli Interni sulle tragedie di chi affronta i viaggi della speranza |

BackSwap - il virus che ti svuota il conto corrente : allarme in tutta Europa : Si chiama BackSwap ed è un nuovo trojan bancario, in buona sostanza un virus in grado di svuotarvi il conto corrente. È stato scoperto dai ricercatori di Eset, il più grande produttore di software per la sicurezza digitale dell'Unione europea: il virus usa tecniche innovative per aggirare le protezi