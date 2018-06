Nigeria | due attacchi | almeno 13 morti

Nigeriano picchia carabiniere : condannato a due anni e subito libero. È un richiedente asilo : Arrestato, processato, condannato per direttissima a due anni e mezzo di reclusione e rimesso subito in libertà. Protagonista un Nigeriano di 20 anni, che, ieri mattina a Frosinone , dopo aver dato in ...

Roma - due donne aggredite in strada a viale Manzoni : arrestato Nigeriano : Stavano passeggiando lungo via Galilei quando, giunte all'angolo con via Tasso, sono state aggredite, prima verbalmente e poi fisicamente, da un ragazzo nigeriano di 25 anni, nella Capitale senza ...

"Oseghale mi chiamò per dirmi se volevo stuprare Pamela". Intercettazioni choc in cella tra due dei tre Nigeriani accusati della morte della 18enne romana : Lo scorso 30 gennaio Innocent Oseghale telefonò a Lucky Awelima per chiedergli se voleva "andare a stuprare una ragazza che dormiva". La ragazza in questione è Pamela Mastropietro, la 18enne romana ritrovata morta il giorno dopo vicino Macerata. A rivelare questo elemento inedito è il Corriere della Sera, che cita un'intercettazione tra Awelima e Desmond Lucky, accusati di concorso in omicidio con Oseghale.Scrive il ...

Nigeria - strage in chiesa durante la Messa/ Ultime notizie : commando armato uccide due preti e 17 fedeli : Un commando armato è entrato in una chiesa Nigeriana durante la celebrazione della Messa e ha ucciso due sacerdoti massacrando poi almeno 17 fedeli(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:42:00 GMT)

Nigeria - assalto in una chiesa durante la messa : uccisi due preti e 17 fedeli : L'episodio nello Stato Nigeriano del Benue dove da tempo sono in corso scontri tra pastori nomadi, per lo più musulmani, e gli agricoltori, che sono prevalentemente cristiani.Continua a leggere

Massacro di Pamela : scagionati due Nigeriani : Due dei tre presunti "macellai" di Pamela potrebbero non c'entrare nulla con l'omicidio, il sezionamento del cadavere e l'occultamento dei suoi resti in due valigie abbandonate a bordo strada alla periferia di Macerata.La scena del delitto, alla luce delle ultime risultanze tecniche, risulta infatti cambiata. Non più tre nigeriani in casa al momento dell'eliminazione della 18enne romana, ma solo uno: Innocent Oseghale, 29 anni, nigeriano, in ...

Pamela - a due mesi dal delitto la perizia del Ris scagiona due dei Nigeriani indagati : ROMA - Due mesi dopo l'omicidio di Pamela Mastropietro si incrina la ricostruzione della scena del delitto fin qui ipotizzata dalle indagini dei carabinieri di Macerata. La relazione depositata in ...