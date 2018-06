Niente torta per le nozze gay |  la Corte Suprema dà ragione  al pasticciere «obiettore»

Niente torta per le nozze gay : la Corte dà ragione al pasticciere : E' stato un caso che ha diviso in due l'America. Adesso è arrivata la decisione della Corte Suprema degli Stati...

Niente torta per coppia gay - giudici danno ragione a pasticciere : Washington, 4 giu. (AdnKronos) – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato ragione al pasticciere che ha rifiutato di realizzare una torta per il matrimonio di una coppia omosessuale. Il verdetto, sostenuto da 7 giudici e bocciato da 2, ha posto fine alla vicenda cominciata nel 2012. Sei anni fa Jack Phillips, a Denver, per motivi religiosi rifiutò di realizzare una torta per David Mullins e Charlie Craig, che avrebbero voluto festeggiare ...