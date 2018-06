meteoweb.eu

: Niente G7, Melania dà ancora forfait : - sherlock5stelle : Niente G7, Melania dà ancora forfait : - Le_Valentinois7 : New post: 'Niente G7, Melania dà ancora forfait ' -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Washington, 4 giu. (AdnKronos/dpa) –Trump non seguirà il marito nei suoi prossimi impegni all’estero. Lo ha confermato la sua portavoce, Stephanie Grisham, riferendo che la first lady non sarà con il presidente Usa nel G7 in Quebec di questa settimana e che non vi sono per lei viaggi in programma in occasione del vertice di Singapore del 12 giugno tra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. La 48enne first lady non compare in pubblico dal 10 maggio, quando insieme al marito accolse tre cittadini Usa liberati dal regime nordcoreano. Poco dopo, si è sottoposta ad un’operazione chirurgica ad un rene per una patologia “benigna”, che secondo quanto riferito dalla Casa Bianca ha avuto esito positivo. Il nuovo pesantedinon fa che rinforzare le teorie cospirative che sono iniziate a circolare sui media americani a ormai oltre 20 ...