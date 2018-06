Neonato muore attendendo un'ambulanza per 4 ore : il dramma di papà Fabio e mamma Caterina : Fabio e Caterina sono una giovane coppia che deve affrontare il dolore più grande: quello della perdita di un figlio. Il loro bimbo , infatti, è morto a poche ore dalla nascita , attendendo un' ...

Pisa. Neonato scivola dalle braccia del padre che lo culla e muore : il genitore è indagato : Il padre, un medico 40enne, stava cullando il piccolo che gli è sfuggito, cadendo a terra. Inizialmente la situazione non sembrava così grave, ma dopo il trasferimento all'ospedale Cisanello si è aggravata fino al decesso del piccolo di 2 mesi. Ora l'uomo risponde di omicidio colposo.Continua a leggere

Neonato muore all'ospedale di Trapani 24 ore dopo la nascita : genitori fanno denuncia : Un Neonato è morto oggi nell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani , 24 ore dopo la nascita avvenuta con parto naturale. La mamma, una donna di 19 anni, affetta da diabete ed insulinodipendente ha '...

Trapani - Neonato muore durante il parto per arresto cardiaco : Un neonato è morto durante il parto all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. La tragedia è avvenuta ieri. Ne dà notizia l'emittente televisiva Telesud. Il piccolo Antonino - come si sarebbe dovuto ...

Perde l’equilibrio camminando coi tacchi alti : il Neonato cade dal balcone e muore sul colpo : Femida Shaikh, 23enne indiana, era appena stata ad un matrimonio nella città di Kalyan, vicino a Mumbai, per l'occasione aveva messo delle scarpe molto alte, pur non essendo abituata a camminarci...Continua a leggere

Ci sono motivi per i quali un Neonato muore ma non c'è ragione. L'Unicef lancia la campagna "Ogni bambino è vita" : Per celebrare la Festa della mamma (il prossimo 13 maggio), L'Unicef lancia la campagna "Ogni bambino è vita": perché ogni mamma ha diritto di dare alla luce bambini in salute e ogni bambino ha diritto di ricevere cure per poter vivere e crescere.Secondo l'ultimo rapporto Unicef "Ogni bambino è vita", nonostante i successi ottenuti nella riduzione della mortalità infantile, il tasso di mortalità neonatale (0-1 ...

Neonato muore in sala parto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Neonato muore in sala parto ...

Palermo : Neonato di 4 mesi muore in ospedale - indagini : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - Tragedia all'ospedale dei Bambini, a Palermo, dove un neonato di quattro mesi è morto per cause ancora da accertare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dalla Polizia che indaga sulla vicenda, il piccolo sarebbe giunto stamani in condizioni disperate al n

Neonato prematuro muore per un tumore. Il padre aggredisce 4 medici in Sicilia : Il dolore, atroce, quello di un padre che vede morire il figlioletto appena nato. La violenza che ne scaturisce e che arriva a afasie del male a chi invece ha cercato fino all’ultimo di salvargli la vita con speranze pari a zero. Questo in sintesi quanto accaduto in Sicilia nell’Ospedale pediatrico Di Cristina a Palermo. Un bambino prematuro è nato a 30 settimane con un grosso tumore. I medici hanno tentato inutilmente di togliere ...

