Neonata abbandonata in un cortile tra i rifiuti | aveva ancora il cordone ombelicale

Neonata abbandonata in una fogna e assalita da una colonia di formiche : La storia incredibile che stiamo per raccontare arriva da Porth Elizabeth in Sud Africa, dove una Neonata è stata abbandonata in una fogna ed è stata ritrovata attorniata da una colonia di formiche rosse. La bambina di poche ore di vita è salva per miracolo, grazie all'intervento di una passante che ha sentito degli strani lamenti provenire dalle fognature e ha deciso di chiedere aiuto ai passanti e agli automobilisti. Una tranquilla passeggiata ...