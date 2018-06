Negramaro | in radio “Amore che torni” un inno di speranza e amore universale

domanipress

(Di lunedì 4 giugno 2018) Non si ferma il successo deiche, alla vigilia del tour negli stadi, tornano con il nuovo singoloche(Sugar). Il brano è il terzo estratto dall’album omonimo già certificato Disco di Platino e arriva dopo che entrambi i singoli precedenti “Fino all’imbrunire” e “La prima volta” hanno conquistato la vetta della classifica Earone.cheè il brano che dà il titolo al disco ed è una delle canzoni più rappresentative dell’ultimo album della band. Il brano è una ballata electro-soul, undi, in bilico tra attese e aspettative di un’estate che possa lasciare tutti senza fiato. Cresce l’attesa per il ritorno live deiche il 24 giugno partiranno da Lignano Sabbiadoro (UD) conche Torni Tour Stadi 2018”, prodotto da Live Nation Italia. Un successo già in prevendita con oltre 150.000 biglietti venduti per la ...