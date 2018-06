NBA | Steph Curry on fire | la nona tripla della sua notte da record è la foto simbolo di

NBA - la serata da record di Steph Curry : 9 triple a segno - battuto il primato di Ray Allen : OAKLAND, CALIFORNIA — Non ne ha segnata una, non due o tre, ma nove — totale che gli ha permesso di stabilire un nuovo record per le finali NBA, avendo battuto il primato di 8 appartenuto fino a oggi ...

NBA Finals - Golden State-Cleveland Gara-2 122-103 : Steph Curry è inarrestabile - Warriors sul 2-0 : Questa volta Golden State e Cleveland non hanno dato vita alla girandola di emozioni del primo episodio della serie, per quanto i Cavs ci abbiano anche provato per almeno tre quarti. Arrivati all'...

NBA Finals - il tempismo è tutto : i canestri decisivi di Steph Curry in gara-1 : Dopo il 10-3 degli Warriors per aprire il secondo tempo, James si carica tutto il mondo sulle spalle segnando 12 punti consecutivi per trasformare uno svantaggio di 7 lunghezze in un vantaggio di 3, ...

NBA Finals : LeBron stoppa Curry e Steph non la prende bene - faccia a faccia tra i due : Un ko figlio di uno degli equivoci più incredibili della storia dello sport moderno , che ha costretto i Cavaliers a fare i conti con Golden State per altri cinque minuti in cui gli Warriors hanno ...

Playoff NBA - Golden State-Houston 115-86 : Steph Curry e Klay Thompson trascinano gli Warriors a gara-7 : Golden State Warriors-Houston Rockets 115-86 Golden State è ancora senza Andre Iguodala , terza gara out per lui, col ginocchio sinistro dolorante, , Houston deve rinunciare a Chris Paul, che segue ...

Playoff NBA : tutta la fiducia di Steph Curry - tra canestri & parolacce : I tiri entrano, uno dopo l'altro. "Sei tornato quello di sempre, Steph". "Non me ne sono mai andato". Il dialogo è reale, e sembra perfetto per descrivere l'impatto di Steph Curry in gara-3 della ...

Playoff NBA 2018 - Golden State-Houston 126-85 : esplode Steph Curry - Rockets travolti - è 2-1 Warriors : Golden State Warriors-Houston Rockets 126-85 Il benvenuto della Oracle Arena agli Houston Rockets travolge la squadra di Mike D'Antoni e regala a Golden State la più larga vittoria nei Playoff della ...

NBA - Steph Curry rientra in gara 2 contro i Pelicans : ROMA - Le ultime riserve sembrerebbero essere state sciolte: a meno di clamorose sorprese - che in questa vicenda non sono certo mancate - Steph Curry questa notte tornerà in campo per prendere parte ...

Playoff NBA - LeBron James raggiunge Michael Jordan - ma che fastidio Lance Stephenson... : Ogni partita che passa, LeBron James rischia di superare o stabilire qualche nuovo record nella sua straordinaria carriera. Normale, quando si ha un curriculum alle spalle lungo quindici anni giocato ...

