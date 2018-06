Nasce l' asse Salvini-Orban | Così cambieremo l' Europa

Provenzano (Pd) all’Assemblea : “Nasce forse il peggior governo - ma Nasce con l’auspicio e il contributo di una parte di noi” : “Sta per nascere forse il peggiore governo della Repubblica, ma dobbiamo dircelo che nasce con l’auspicio se non il contributo di una parte determinante della nostra comunità”. Giuseppe Provenzano, delegato all’Assemblea Pd, è intervenuto attaccando la leadership di Matteo Renzi e chiedendo ai vertici del partito di fare una profonda autocritica della gestione degli ultimi anni. “La responsabilità non è aver fatto ...

Assegnati a Castiglione gli spazi pubblici destinati alle associazioni : Nasceranno centri per l'escursionismo - la musica popolare e il ... : ... oltre a rigenerare i locali, a promuovere corsi di recitazione, di dizione, di fumetto e a incrementare la loro principale attività, ossia la scrittura e messa in scena di spettacoli teatrali di ...

Sabino Cassese - possibile "terzo uomo per far Nascere un governo" - benedice il contratto modello tedesco : Sabino Cassese, decano dei giuristi italiani, giudice emerito della Consulta, è considerato uno dei papabili, un possibile terzo nome cui affidare l'incarico di formare un nuovo governo. Intervistato da La Nazione, Cassese si dice favorevole a un contratto modello tedesco, spiegandone il perché:"Quando si forma un governo, bisogna innanzitutto avere un programma, indicare delle politiche. Se il governo è di coalizione, come ...

Nasce premio speciale in memoria di Cristina Bassetto : Il Gruppo cronisti lombardi, in occasione dell'edizione 2018 del premio giornalistico regionale Guido Vergani, ha istituito un premio speciale alla memoria di Cristina Bassetto , cronista di ...

