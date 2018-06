Napolitano | rapporto con Ue è banco prova

Governo - Napolitano : “Rapporto fra Italia e Ue è il solo banco di prova su cui valutare l’impegno del nuovo esecutivo” : Dalle vicende europee arrivano segnali “sempre più gravi e allarmanti” e per questo il nuovo Governo deve “dare risposte non retoriche ma puntuali e decise sul rapporto tra l’Italia e l’Unione”. Giorgio Napolitano, dopo il recente intervento al cuore a cui è stato sottoposto, non potrà essere presente a Palazzo Madama per il dibattito sulla fiducia al Governo Conte, ma ha voluto comunque esprimere il suo “punto di ...