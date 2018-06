Napoli | Ancelotti chiama Pastore | il “Flaco” vede azzurro…

Napoli - primo colpo per Carlo Ancelotti : le mani su Badelj : Nel giorno in cui sono state ufficializzate le date delle prossime sessioni di calciomercato estivo , dal 1° luglio alle 20 del 17 agosto, e invernale , dal 3 gennaio alle 20 del 18 gennaio, è il ...

Napoli - Mertens freddo sull’arrivo di Ancelotti : “non è l’allenatore la cosa più importante. Futuro? Sto bene qui” : Direttamente dal ritiro del Belgio, Dries Mertens ha parlato del suo futuro con la maglia del Napoli soffermandosi anche sull’arrivo di Ancelotti L’arrivo di Ancelotti non esalta più di tanto Dries Mertens , concentrato al momento sul Mondiale da giocare con il Belgio. L’attaccante classe ’87 ha rivelato di non aver capito i motivi dell’addio di Sarri, soffermandosi poi anche sul suo contratto: “Resto a Napoli ? ...

Napoli - DE LAURENTIIS : "SARRI? NON SONO VENDICATIVO" / I motivi che hanno portato il patron verso Ancelotti : NAPOLI , De LAURENTIIS : “Sarri? Non SONO vendicativo”. E poi rivela un retroscena di calciomercato: “No a 50 milioni dal Manchester City per Jorginho”. Su Carlo Ancelotti ...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:32:00 GMT)

Cavani al Napoli / Il Matador può tornare? Con Ancelotti c’è speranza! : Cavani al Napoli : il Matador può tornare? Con Ancelotti c’è speranza! Strapparlo al Psg non sarà facile, ma c'è una possibilità di rivedere Cavani in azzurro(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:05:00 GMT)

Hamsik : "Voglio collo Scudetto col Napoli . Ancelotti decisivo per la mia permanenza" : Marek Hamsik , centrocampista e capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Vi proponiamo alcuni passaggi: "Voglio vincere lo Scudetto con questa maglia e regalare una gioia ai tifosi. Il mio amore per Napoli è fuori discussione, inoltre ho un contratto fino al 2020. ...

Il Napoli “perde” Rui Patricio : il portiere vola in Premier - resta un’alternativa per Ancelotti : Rui Patricio si svincolerà a breve dallo Sporting de Portugal, per poi firmare un nuovo contratto che probabilmente lo vedrà impegnato in Premier League Rui Patricio si appresta a rescindere il proprio contratto con lo Sporting de Portugal, ma non approderà al Napoli. Il portiere, dopo gli assalti dei tifosi ai calciatori dello Sporting, rescinderà il proprio sodalizio col club, ma è stanco di aspettare le decisioni di De Laurentiis e dunque ...