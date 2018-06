Napoli | 19enne accoltellato al torace | ipotesi rapina sfociata nel sangue

Tragedia a Napoli - 19enne precipita dal balcone e muore : Un ragazzo di 19 anni è morto, in circostanze ancora da chiarire, dopo essere precipita to da una delle Vele di Scampia, a Napoli . Intorno alle ore...

Agguato a Napoli - ucciso un 19enne : ipotesi guerra per la piazza di spaccio : C'è l' ipotesi di una guerra per la piazza di spaccio dietro l' Agguato al Rione Conocoal...

Agguato in strada a Napoli - 19enne ucciso come un boss : Agguato a Napoli dove al rione Conocal, quartiere di Ponticelli, un giovane di 19 anni è stato ucciso a colpi di pistola mentre un altro ragazzo, di 30 anni, è rimasto ferito.La vittima, residente al rione Conocal, è stata colpita a morte verso le 20.00 di stasera in via al Chiaro di Luca. Secondo le prime informazioni il 19enne ucciso come un boss era evaso dagli arresti domiciliari cui era costretto per questioni di droga. Il giovane dopo ...