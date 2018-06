ilfattoquotidiano

: #Roma, #Nainggolan: 'Tutte le donne mi sbattono in faccia la loro disponibilità... E rifiutare è difficile' >… - Sport_Mediaset : #Roma, #Nainggolan: 'Tutte le donne mi sbattono in faccia la loro disponibilità... E rifiutare è difficile' >… - GCugini : RT @Cascavel47: Nainggolan: “Tutte le donne mi vogliono e a volte è difficile dire di no. Mia moglie? La cosa importante è non far uscire n… - TutteLeNotizie : Nainggolan: “Tutte le donne mi vogliono e a volte è difficile dire di no. Mia moglie? La… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Radjasi è confessato durante il Gert Late Night, un talk show in onda su un canale televisivo fiammingo. E la sua è stata una confessione realmente senza filtri: “Tutte lemi, è vero, è un pensiero che mi sbattono in faccia. Adi no. Mia? Devi negare fino alla morte, certe cose non puoi certo renderle pubbliche. Se fai una passeggiata o vai ad una festa e improvvisamente vieni circondato da cinqueche cosa fai? Insomma, non sono certo un angelo, la cosa importante però è non far uscire mai nulla…“. Insomma, parole che lasciano intendere una condotta non proprio immacolata. E ancora: “I gay nel calcio ci sono, solo che non dicono di esserlo, si vergognano. Ammetterlo vorrebbe‘essere morti’. Chi ammettesse di essere gay non sarebbe poi più a suo agio all’ interno dello ...