Nadia Toffa torna sui social | felice e sorridente

Nadia Toffa scomparsa da Instagram - ma spunta una nuova foto : ecco chi l'ha diffusa : L'assenza, probabilmente forzata, dai social preoccupa non poco i fan. L'ultimo scatto che Nadia Toffa ha pubblicato su Instagram , infatti, risale al 26 maggio scorso e i telespettatori de Le Iene ...

Nadia Toffa - come sta?/ La foto con Roberto Cenci ma sul web le critiche continuano... : come sta Nadia Toffa? La fotografia insieme a Roberto Cenci: sorridente e serena dopo la terribile fake news delle scorse giornate, dal suo account ufficiale nessuna notizia. Sui social continua a riversarsi l'amore dei fan di Nadia Toffa, tra messaggi di incoraggiamento e abbracci virtuali. Il cancro mette a dura prova la forza di volontà, ma la giornalista bresciana non smette di regalare sorrisi, da buona guerriera e grande donna. come ...

Nadia Toffa - come sta?/ La foto con Roberto Cenci : sorridente dopo la terribile fake news sulla sua morte : come sta Nadia Toffa? La fotografia insieme a Roberto Cenci: sorridente e serena dopo la terribile fake news delle scorse giornate, dal suo account ufficiale nessuna notizia.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 11:11:00 GMT)

Nadia Toffa ospite ad Amici 17? Tutto tace ma il suo sogno potrebbe realizzarsi : Nadia Toffa ospite ad Amici 17? Mancano poche ore e il sipario si alzerà anche sulla semifinale di questa edizione del talent show di Maria De Filippi e scopriremo i nomi degli ospiti che saliranno sul palco per commentare, duettare o ballare con i ragazzi che sono ormai ad un passo dalla finale. Nelle scorse settimane la stessa Nadia Toffa aveva parlato del sogno di partecipare ad Amici 17 come ospite al fianco di Maria De Filippi ma poi ...

Nadia Toffa ancora vittima degli sciacalli del web Video : La macchina del fango che si è innescata sul web da alcuni mesi contro Nadia Toffa sembra non volersi fermare. Un susrsi di cattiverie, maldicenze, fake news che hanno tentato di speculare sulla malattia della 'Iena'. L'ultima vergognosa accusa Pochi giorni fa era uscita incautamente la notizia che dava per morta l'inviata del programma Le Iene: l'ennesima fake news contro Nadia Toffa [Video]. Purtroppo non passa giorno in cui qualcuno non ...

Nadia Toffa ancora vittima degli sciacalli del web : La macchina del fango che si è innescata sul web da alcuni mesi contro Nadia Toffa sembra non volersi fermare. Un susseguirsi di cattiverie, maldicenze, fake news che hanno tentato di speculare sulla malattia della 'Iena'. L'ultima vergognosa accusa Pochi giorni fa era uscita incautamente la notizia che dava per morta l'inviata del programma Le Iene: l'ennesima fake news contro Nadia Toffa. Purtroppo non passa giorno in cui qualcuno non attacchi ...

Nadia Toffa - l'accusa disgustosa su Instagram : «Usa il cancro per farsi pubblicità» : Nadia Toffa usa il cancro per farsi pubblicità : un'accusa infamante arrivata a poca distanza dalla bufala sulla morte della conduttrice delle Iene malata di tumore . Nadia Toffa non è affatto morta, ...

Nadia Toffa - accusa choc dopo la bufala della morte : «Usa il cancro per farsi pubblicità» : Nadia Toffa non è morta , come ha sostenuto una bufala circolata giorni fa, ma sta ancora combattendo contro il cancro. E la sua arma vincente contro quanti l'avevano data per spacciata è stata l'...

Nadia Toffa contro la fake news sulla sua morte/ Rita Dalla Chiesa : “Una donna tostissima” : Nadia Toffa contro la fake news sulla sua morte: la sua ironia colpisce la Rete e il mondo dello spettacolo. Rita Dalla Chiesa: “Una donna tostissima”. Le ultime notizie sulla Iena(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:48:00 GMT)

Nadia Toffa torna su Instagram e Twitter dopo una lunga assenza : la sua risposta a chi la dà per morta : dopo i rumors e addirittura le fake news sulla morte della iena Toffa, Nadia ha deciso di rompere il silenzio e con un post provocatorio su Instagram torna a farsi "vedere dai fan". Due...

Premio giornalistico Luchetta a Nadia Toffa : Nadia Toffa è la vincitrice del Premio giornalistico Luchetta che sarà trasmesso in esclusiva prossimamente su Rai 1: ecco quando L’impegno di Nadia Toffa verrà premiato durante il Premio giornalistico Luchetta. La Iena e conduttrice televisiva riceverà il prestigioso riconoscimento per un servizio – inchiesta dedicato ai bambini che subiscono abusi. Ecco tutte le anticipaaizoni. Premio giornalistico Luchetta a Nadia Toffa: quando in ...

Nadia Toffa - il post che tutti aspettavamo : Nadia Toffa rompe il silenzio e pubblica su Instagram il post che tutti aspettavamo. Era dallo scorso 13 maggio che l’inviata delle Iene non postava nulla sui social. Poco prima Nadia Toffa aveva annunciato ai fan che non avrebbe partecipato al programma di Italia Uno, rinunciando anche all’ospitata ad Amici di Maria De Filippi. Anche in quell’occasione la giornalista si era mostrata positiva e grintosa, pronta a tornare sul ...

Nadia Toffa è morta - ma è una fake news/ La Iena ci scherza : “Così mi avete allungato la vita” : "Nadia Toffa è morta". La fake news virale su Facebook e Twitter fa il giro del web e fa infuriare i fan della Iena che preferisce, per il momento, non replicare.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:50:00 GMT)

La news sul trapasso di Nadia Toffa è una bufala : la falsità in rete Video : Nelle ultime ore molti tabloid e siti di news e informazioni hanno riportato una notizia falsa, a cui tra l'altro hanno dato titoli ad effetto per fare audience. Leggendo qua e la' in rete si possono facilmente notare titoli del tipo 'Nadia Toffa è morta'. La conduttrice delle Iene [Video] è viva e vegeta e sta ancora combattendo contro il tumore, come lei stessa ha sottolineato recentemente in un post su Instagram. Sono stati diversi i siti che ...