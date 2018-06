Nadal e Schwartzman ai quarti

raisport.rai

(Di lunedì 4 giugno 2018) Rafaelsi è qualificato per idi finale del Roland Garros battendo per 6-3 6-2 7-6 , 7-4, il tedesco Maximilian Marterer. Lo spagnolo n.1 del mondo incontrerà ora l'argentino Diego, n.11, che ha superato in rimonta per 1-6 2-6 7-5 7-6 , 7-0, 6-2 il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie n.7.