Nadal ai quarti | Fognini ko | domani tocca a Cecchinato

Roland Garros 2018 : i risultati di lunedì 4 giugno del tabellone maschile. Nadal passeggia e vola ai quarti - esce di scena Fognini - lottando come un leone contro Cilic : Giornata di ottavi di finale del tabellone maschile al Roland Garros 2018 di Parigi. Sulla terra rossa francese si è definito il quadro dei qualificati ai quarti dello Slam transalpino. Nessuna sorpresa nel match tra il dieci volte campione del Major Rafael Nadal ed il giovane tedesco Maximilian Marterer (n.70 del mondo). La grande esperienza di Rafa ha fatto la differenza nei momenti decisivi del confronto, consentendo al n.1 del mondo di ...

Roland Garros – Nadal porta a scuola Martener : lo spagnolo ai quarti in 3 set : Rafa Nadal supera Maximilian Martener in 3 set e accede ai quarti di finale del Roland Garros: lo spagnolo affronterà Schwartzman Rafa Nadal avanza ai quarti di finale del Roland Garros senza ‘incidenti di percorso’. Il tennista spagnolo, numero 1 al mondo e 10 volte campione dello Slam francese, si è imposto sul giovane talentino tedesco Maximilian Marterer in 2 ore e 33 minuti, vincendo 3 set con il punteggio di (6-3 / 6-2 / 7-4 tie-brerak). ...

Tennis - Roland Garros - Serena Williams si ritira : Sharapova ai quarti. Avanza anche Nadal : Intanto, la Sharapova accede direttamente ai quarti di finale del major transalpino dove affronterà la vincente del match tra la spagnola Garbine Muguruza, numero 3 del mondo, e l'ucraina Lesia ...

Anche Nadal ai quarti di Parigi : Nel prossimo turno Nadal affronterà l'argentino Schwartzman che battuto in rimonta in cinque set il sudafricano Kevin Anderson, numero 7 del Mondo, per 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 , 7/0, , 6-2.

Diretta/ Roland Garros 2018 Nadal Marterer (6-3 6-2 3-4) streaming video e tv : Schwartzman vola ai quarti : Diretta Roland Garros 2018, streaming video e tv: Fabio Fognini affronta Marin Cilic negli ottavi del torneo dello Slam, in campo anche Rafa Nadal e c'è la grande sfida Williams-Sharapova(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:04:00 GMT)