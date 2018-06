Myrta Merlino fidanzata con Marco Tardelli | Ho scoperto l' amore maturo

Myrta Merlino : "Arrivano delle proposte - ma io rimango a La7" : Che aria tira? Per Myrta Merlino senz'altro positiva. Il suo approfondimento del mezzogiorno, in onda da sette stagioni su La 7, continua a essere un successo di pubblico: è il programma più visto nella fascia 11-12 e anche nell'ultima settimana ha raggiunto vette del 10% di share. Numeri particolarmente importanti per l'emittente diretta da Andrea Salerno. Anche sul piano dei contenuti, L'Aria che tira è un'oasi felice: la politica e ...

La Lega cancella la scritta 'Basta euro' dalla sede di via Bellerio. Myrta Merlino : 'Overdose di cambiamenti' : La scritta 'Basta euro' è stata cancellata e ora sul muro della sede storica di via Bellerio a Milano della Lega restano solo l'immagine di Alberto Da Giussano e il nome 'Lega Nord'. Sul lato che dà ...

Myrta Merlino : “Tardelli è geloso e possessivo” : Myrta Merlino racconta per la prima volta la gelosia del compagno Marco Tardelli, l’ex calciatore che le ha regalato di nuovo il sorriso. La giornalista è intervenuta nel programma Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1, dove ha svelato i retroscena di una delle storie d’amore più chiacchierate del momento. “Tardelli? È gelosissimo – ha svelato parlando del campione -, è geloso in assoluto, è un uomo possessivo”. La ...

Giorgia Meloni sbotta di rabbia da Myrta Merlino : 'Sapete chi conta più degli elettori?' : 'Votare la fiducia a Carlo Cottarelli ? Manco morti'. Giorgia Meloni , dopo l'annuncio di richiesta di impeachment contro il presidente Sergio Mattarella , dice no alla sua maniera al 'governo dei ...

Myrta Merlino e "L'aria che tira" : i motivi del successo/ La7 meglio della Rai : "il canone va redistribuito" : Myrta Merlino, successo boom per "L'aria che tira": La7 meglio e più rapida de La7, "il canone sul servizio pubblico deve essere redistribuito, è meritocrazia"

Governo - Salvini a Myrta Merlino : “Lunedì da Mattarella col nome del premier? Certamente non con l’uovo di Pasqua” : Durante la diretta televisiva di “L’Aria che tira” (La7) Myrta Merlino si fa passare Matteo Salvini al telefono e lo intervista sui temi dell’attualità. Il leader della Lega da Monza concede pochissime battute sui lavori per la formazione del Governo Lega-M5s L'articolo Governo, Salvini a Myrta Merlino: “Lunedì da Mattarella col nome del premier? Certamente non con l’uovo di ...

Matteo Salvini al telefono con Myrta Merlino : 'Non è stato Borghi a far crollare il titolo Mps' : Aste, questione banche, caso Mps. Matteo Salvini , al telefono con Myrta Merlino in diretta a L'aria che tira su La7, spiega il suo impegno per la regolamentazione delle ' aste fallimentari che ...