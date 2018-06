Mutuo per costruzione prima casa | come funziona | offerte Unicredit e Intesa Sanpaolo

Niente fondi per il San Paolo : flop Mutuo Comune - appello a De Luca : La situazione è questa: a oggi i soldi per ristrutturare il San Paolo - così come progettato dal Comune - non ci sono e non ci saranno, perché è saltato il mutuo da 25 milioni con il Credito sportivo ...

Per estinguere il Mutuo sulla casa a un friulano servono 6 anni in meno di un siciliano : Il 2017 è stato un anno positivo per chi ha scelto di acquistare casa: i tassi di interesse dei mutui ai minimi, il prezzo degli immobili sostanzialmente stabile e l'aumento del reddito a disposizione ...

Mutuo - servono 18 anni di stipendio per ripagare il finanziamento : L'intervento prolungato della Bce di Mario Draghi che ha compresso i tassi d'interesse ha generato un periodo estremamente vantaggioso per chi ha voluto comprare casa facendo ricorso al prestito della ...

Casa da ristrutturare? 10 consigli per scegliere tra Mutuo e prestito : mutuo o prestito? Cosa conviene per ristrutturare Casa? Nel 2017 sono state 700mila le abitazioni ristrutturate approfittando dei tassi particolarmente vantaggiosi e delle detrazioni previste dalla ...

Dazi : Cina - aperti a negoziati con USA se Mutuo rispetto