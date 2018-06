Musica in TV | stasera 4 giugno e domani in scena all’Arena di Verona i Wind Music Awards

laragnatelanews

: Wow che bomba di serata! ??????Grazie a @FabrizioMoroOff per le parole e la musica che ci ha regalato stasera in diret… - Radio105 : Wow che bomba di serata! ??????Grazie a @FabrizioMoroOff per le parole e la musica che ci ha regalato stasera in diret… - BiagioAntonacci : Stasera non mancherò / non mancate —— ogni musica porta alla vita. #miofratello #windmusicawards - dellorco85 : Sfugge anche a me perché uno come Alfano andava bene mentre Savona no. Comunque in attesa di capire questi 'misteri… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il logo dell’edizione 2018 degli. Un tempo l’estate diin TV cominciava con il Galà del Festivalbar, dove in una grande piazza italiana (in genere Piazza Duomo a Milano, il Prato della Valle di Padova o Piazza Plebiscito a Napoli), sempre gremita di gente in ogni angolo, si assisteva alla promozione dei singoli sul mercato per la bella stagione da parte di stelle dellaitaliana e internazionale. Adesso il Festivalbar non c’è più, è stato idealmente sostituito da manifestazioni come il Summer Festival di Canale 5 (più simile però ad un’altra nota gara di canzoni estive del passato, il Disco per l’estate) o il Power Hits Estate di RTL 102.5, ma il ruolo importante nell’anticipare l’estate inche aveva il Galà è oggi ricoperto dalla cerimonia degli, arrivati alla loro dodicesima edizione. Ma ...