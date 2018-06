Mulè - governo indichi priorità e fondi : ANSA, - ROMA, 4 GIU - "Guai se con il governo Lega-M5S i risparmi degli italiani non fossero al sicuro, perché di agguati ne hanno già subiti e non devono più subirne". Lo ha detto Giorgio Mulè, ...

Governo - Mulè (FI) scherza sul ministro Tria : “È la gioia mia”. Poi : “Non è nostro - la sua storia è scritta. Lo giudicheremo sui fatti” : “Il ministro all’Economia Giovanni Tria? Che volete che vi dica, è la gioia mia”. Così, Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Forza Italia, sul passato del prossimo titolare del dicastero di via XX Settembre, molto vicino all’ex capogruppo alla Camera azzurro Renato Brunetta. Poi, ha precisato: “Non è un nostro ministro, perché non sosterremo questo Governo”. Certo, ha aggiunto, “la sua storia è ...

Forza Italia non molla la Lega "Non voteremo Cottarelli" Governo - Mulè annuncia la svolta : "Il centrodestra deve essere unito oppure non e' centrodestra. L'alleanza del centrodestra e' quella che governa diverse regioni. Dove e' diviso non e' Forza di Governo ma e' Forza minoritaria". Giorgio Mule', portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia, ai microfoni di '6 su Radio 1' tranquillizza quanti ipotizzano una scissione nel centrodestra dopo l'ipotesi sfumata di un ...

Governo : Mulè - per noi priorità italiani per altri no : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – ‘Il Paese è bloccato da oltre 80 giorni prima per definire un contratto sui generis adesso per una disputa sui nomi dei ministri. Nel frattempo i mutui non aspettano, gli interessi da pagare rischiano di aumentare e i pensionati attendono di vivere con più dignità. Per noi l’unico interesse da proteggere è quello dei risparmiatori, delle famiglie e delle imprese. Fa male prendere atto che per altri ...

Governo : Mulè - se Salvini traditore lo vedremo con i fatti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Salvini continua a garantire che non sarà un Governo a trazione grillina, lo vedremo ai fatti se è un traditore: quando dovrà spiegare a Toti se la Tav si ferma o no”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è Giorgio Mulè, portavoce di Forza Italia.I forzisti, assicura, voteranno contro il neonato Governo Conte: “Come si fa ad appoggiare chi vuole il male di questo Paese? ...

Governo - Mulè (FI) : “Passo indietro di Berlusconi? Irrispettoso per nostri elettori”. “Voto a luglio? Troppo caldo” : “Non è solo l’estate, si tratta della vigilia di agosto e di chiedere agli italiani di andare a votare sotto temperature tropicali. Ci sono tempi e modi per andare a votare anche un solo mese dopo e fare in modo che un Governo eletto dagli italiani si insedi”. Lo ha detto Giorgio Mulè, portavoce dei parlamentari di Forza Italia sulla richiesta di un passo indietro di Berlusconi avanzata da Giorgetti ha aggiunto: “Se ne ...

Governo : Mulè - escludo accordo Lega-M5S senza Fi : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “E’ uno scenario che non mi risulta e che escluderei perché la posizione del centrodestra unito è la stessa da due mesi; la coalizione non si divide e non accetterà che una parte importante e fondamentale della stessa coalizione venga estromessa in una qualsiasi forma di Governo”. Lo dice Giorgio Mulè di Fi a Radio 1 a proposito di un esecutivo Lega-M5S senza Forza Italia. “Non solo non ...

Governo - Mulè (F.I) : “M5S irresponsabile - inaffidabile ed immaturo”. E Di Maio non replica a Salvini : Alle parole di Luigi Di Maio, che dopo le consultazioni è tornato assieme a Giulia Grillo nel palazzo dei gruppi parlamentari di Montecitorio, in serata arriva la dura replica di Forza Italia per bocca del portavoce unico del partito Giorgio Mulè: “Di Maio e il M5S si sono dimostrati una volta in più irresponsabili, inaffidabili ed immaturi. Quella di oggi, con l’ennesimo di spaccare il centrodestra, è l’ennesima prova di ...