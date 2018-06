Msc : arriva Seaview - nave più grande e tecnologicamente avanzata (2) : (AdnKronos) – Msc Seaview è inoltre la terza nave della compagnia ad essere varata nel corso degli ultimi 12 mesi, nell’ambito di un piano globale di investimenti da 10,5 miliardi di euro che prevede la costruzione di un totale di 12 nuove navi entro il 2026, anno in cui la capacità passeggeri del gruppo crocieristico, che è già leader nel Mediterraneo, in tutta Europa, in Sud America e Sud Africa, verrà triplicata.Considerando la ...

Msc : arriva Seaview - nave più grande e tecnologicamente avanzata (3) : (AdnKronos) – “Con la nostra presenza in 67 paesi -sottolinea ancora Vago-, siamo uno dei principali promotori dell’Italia nel mondo e portiamo in Italia milioni di turisti che poi si innamorano del nostro Paese e ne diventano entusiasti ambasciatori. Il 50% dei nostri ospiti, entro 2 anni dalla crociera, torna per una vacanza più lunga e usando strutture di terra, dando così ulteriore impulso alla crescita dei ...

Msc : arriva Seaview - nave più grande e tecnologicamente avanzata (4) : (AdnKronos) – La certificazione ‘Green Star 3 Design’ riconosce a Msc Seaview, in particolare, la capacità di raggiungere i massimi livelli di eco-compatibilità grazie alle innovative misure che contribuiscono a ridurne in maniera significativa l’impatto ambientale complessivo. Queste misure includono, per esempio, il sistema di depurazione dei gas di scarico, il trattamento avanzato delle acque reflue, i sistemi per la ...

Msc : arriva Seaview - nave più grande e tecnologicamente avanzata : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Msc Crociere ha preso oggi ufficialmente in consegna Msc Seaview, 15ma nave della sua flotta e nuova ammiraglia per il Mediterraneo, presso il cantiere Fincantieri di Monfalcone. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza di Gianluigi Aponte, Armatore nonché Fondatore e Presidente Esecutivo del Gruppo Msc. Alla cerimonia hanno partecipato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di Msc Cruises, Giuseppe ...

Msc : arriva Seaview - nave più grande e tecnologicamente avanzata (2) : (AdnKronos) – Msc Seaview è inoltre la terza nave della compagnia ad essere varata nel corso degli ultimi 12 mesi, nell’ambito di un piano globale di investimenti da 10,5 miliardi di euro che prevede la costruzione di un totale di 12 nuove navi entro il 2026, anno in cui la capacità passeggeri del gruppo crocieristico, che è già leader nel Mediterraneo, in tutta Europa, in Sud America e Sud Africa, verrà triplicata.Considerando la ...

Msc : arriva Seaview - nave più grande e tecnologicamente avanzata (3) : (AdnKronos) – “Con la nostra presenza in 67 paesi -sottolinea ancora Vago-, siamo uno dei principali promotori dell’Italia nel mondo e portiamo in Italia milioni di turisti che poi si innamorano del nostro Paese e ne diventano entusiasti ambasciatori. Il 50% dei nostri ospiti, entro 2 anni dalla crociera, torna per una vacanza più lunga e usando strutture di terra, dando così ulteriore impulso alla crescita dei ...

Msc : arriva Seaview - nave più grande e tecnologicamente avanzata (4) : (AdnKronos) – La certificazione ‘Green Star 3 Design’ riconosce a Msc Seaview, in particolare, la capacità di raggiungere i massimi livelli di eco-compatibilità grazie alle innovative misure che contribuiscono a ridurne in maniera significativa l’impatto ambientale complessivo. Queste misure includono, per esempio, il sistema di depurazione dei gas di scarico, il trattamento avanzato delle acque reflue, i sistemi per la ...

Crociere - a Palermo arriva Msc Divina : 27 tappe in città nella stagione estiva : Dopo Msc Meraviglia sbarca a Palermo Msc Divina. La nave da crociera, lunga 333 metri e in grado di ospitare fino a 4345 passeggeri, è arrivata per la prima volta nel porto palermitano lunedì 2 aprile e oggi è stata accolta da autorità e istituzioni locali dando così il via ufficiale alle 27 tappe che vedranno la Divina attraccare al porto ogni lunedì fino al 1 ottobre. La nave partirà da Palermo ogni lunedì per 27 Crociere settimanali nel ...

Crociere - a Palermo arriva Msc Divina : 27 tappe in città nella stagione estiva : Dopo Msc Meraviglia sbarca a Palermo Msc Divina. La nave da crociera, lunga 333 metri e in grado di ospitare fino a 4345 passeggeri, è arrivata per la prima volta nel porto palermitano lunedì 2 aprile e oggi è stata accolta da autorità e istituzioni locali dando così il via ufficiale alle 27 tappe che vedranno la Divina attraccare al porto ogni lunedì fino al 1 ottobre. La nave partirà da Palermo ogni lunedì per 27 Crociere settimanali nel ...

Crociere : a Palermo arriva Msc Divina - 27 tappe in città nella stagione estiva : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Dopo Msc Meraviglia sbarca a Palermo Msc Divina. La nave da crociera, lunga 333 metri e in grado di ospitare fino a 4345 passeggeri, è arrivata per la prima volta nel porto palermitano lunedì 2 aprile e oggi è stata accolta da autorità e istituzioni locali dando così il