MotoGp Yamaha | Viñales | «La scuderia deve fare di più per me»

MotoGp - Viñales è una furia contro la Yamaha : “mi hanno promesso una moto per vincere - non per arrivare ottavo” : Maverick Viñales ha attaccato duramente la Yamaha, chiedendo spiegazioni circa il repentino cambiamento della moto dalle libere alla gara Se Valentino Rossi sorride per il terzo posto ottenuto al Mugello, Maverick Viñales è arrabbiatissimo per l’ottavo posto conquistato. Una gara difficilissima per lo spagnolo, costretto a guardare da lontano la lotta per la vittoria e a battagliare con Alvaro Bautista, non proprio tra i più veloci in ...

MotoGp 2018 - Valentino Rossi terzo al Mugello : 'Podio positivo - ma servono aiuti dalla Yamaha' : Valentino Rossi si gode il terzo posto ottenuto nel GP d'Italia dopo la pole da record e sale a 23 punti dalla vetta del Mondiale occupata da Marquez: "Questo podio è speciale. Vale la pena correre ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Valentino Rossi solido e coriaceo. Yamaha in difficoltà - ma Marquez è a soli 23 punti. Mondiale possibile? : Valentino Rossi non conosce il significato del verbo arrendersi, non molla davvero mai il colpo, rimane sempre in sella e riesce a domare anche le situazioni più complicate: un vero Leone, solido e coriaceo, che si esalta proprio nei momenti più difficili e che ottiene i migliori risultati quando tutto sembra impossibile. Il Dottore è stato davvero chirurgico al Mugello, ha confezionato una pole position magistrale (la 55esima in carriera, la ...

Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti - la Yamaha tallona la Honda - sale la Ducati. Gp Italia 2018 (Mugello) : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti dopo il Gp Italia 2018 al Mugello. Vince Jorge Lorenzo, Marquez cade e non prende punti: ne approfittano tutti, Valentino Rossi diventa secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:02:00 GMT)

MotoGp - GP Italia 2018 : Valentino Rossi il mago. Fenomeno intramontabile - fa rinascere la Yamaha e incanta il Mugello : Ci sono campioni che non finiscono mai e più pensi che siano sul viale del tramonto e più loro sono pronti a smentirti. Il fuoco che hanno dentro è qualcosa di speciale e non lo si può tenere a freno. Facile uscire di scena quando si è al top, difficile volersi mettere in discussione ogni anno, nonostante un forziere di titoli mondiali alle spalle. È il caso di Valentino Rossi e della sua pole n.55 in carriera. Il più “anziano” a ...

MotoGp - analisi prove libere GP Mugello 2018 : Andrea Iannone impressiona - la Ducati si lecca le ferite - bene la Yamaha - la Honda è solo Marquez : Il fatto che si possa parlare di quanto successo oggi al Mugello a livello di tempi e prestazioni è già di per sè una nota positiva di questo venerdì del Gran Premo d’Italia della MotoGP. L’incidente occorso a Michele Pirro (Ducati) poteva davvero stravolgere ogni ragionamento. La wild card del team di Borgo Panigale è andata a schiantarsi ad oltre 340 chilometri orari rovinando pesantemente sull’asfalto della curva San Donato. ...

MotoGp – Jorge Lorenzo torna in Yamaha? Vinales non ha dubbi : “sarebbe molto utile” : Maverick Vinales ritrova la carica giusta ai test del Montmelò: lo spagnolo della Yamaha al Mugello con grande motivazione. E sulla possibilità di un ritorno di Lorenzo al team di Iwata… E’ iniziato il weekend del Mugello. I piloti dell a MotoGp sono in pista per la prima sessione di prove libere del Gp d’Italia, iniziata subito con una caduta per Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha è motivato a far bene davanti al ...

MotoGp - Rossi : "Lorenzo in Yamaha? Sarebbe dura ma sarei pù motivato" : Il Dottore: "Mugello GP speciale, come Monza per la F1". Marquez: "Pista difficile, obiettivo podio"

MotoGp Mugello - Rossi : «La Yamaha qui ha sempre funzionato bene» : Il Dottore qui non vince dal 2008, anche se i suoi numeri su questo circuito sono da record: il nove volte campione del mondo qui ha collezionato sette vittorie di fila dal 2002 al 2008 in MotoGp, ...

MotoGp – Valentino Rossi valuta l’opzione Lorenzo in Yamaha : “se dovesse tornare…” : Valentino Rossi parla durante la prima conferenza stampa del weekend del Gp d’Italia: le impressioni del Dottore in vista della gara al Mugello Marc Marquez, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso, Jack Miller e Pecco Bagnaia sono i protagonisti della prima conferenza stampa del weekend del Gp d’Italia che si terrà al Mugello la pRossima domenica. Dopo le tre vittorie consecutive di Marc Marquez negli ultimi tre ...

MotoGp : Jorge Lorenzo potrebbe tornare in Yamaha? L’ipotesi del team satellite nel 2019 per lo spagnolo : Siamo alla vigilia del weekend del GP d’Italia del Motomondiale, sesto round stagionale, ma a tenere banco sono sempre i possibili movimenti di mercato che riguardano i piloti della classe regina. Dopo che Andrea Dovizioso ha sciolto le proprie riserve ed ha scelto di continuare il proprio rapporto con Ducati, è il teammate Jorge Lorenzo il pilota eccellente in cerca di una sella per l’anno venturo. La riconferma in sella alla Rossa ...

