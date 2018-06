MotoGp – Valentino Rossi sul mercato piloti | “Lorenzo e Iannone stanno mettendo in

MotoGp - Valentino Rossi : “Sbagliato cominciare il mercato a inizio stagione. Lorenzo e Iannone? Forti da quando hanno rischiato il posto…” : Si sono disputate appena sei gare nel Mondiale MotoGP, siamo soltanto a inizio giugno e non siamo ancora arrivati a metà del campionato eppure le trattative di mercato sono ampiamente avviate in vista del pRossimo anno. Jorge Lorenzo e Andrea Iannone dovrebbero lasciare Ducati e Suzuki ad esempio, i possibili movimenti e gli scambi di sella rischiano di essere molteplici e questo caos non sembra essere particolarmente gradito a Valentino Rossi ...

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello/ La fidanzata del pilota "debutta" al MotoGp e fa il tifo dai box : Francesca Sofia Novello "debutta" al MotoGp sulla pista del Mugello e fa il tifo per il suo fidanzato, il pilota Valentino Rossi che conquista il terzo posto(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:55:00 GMT)

MotoGp – La bellissima Erica Tiburzi porta fortuna a Valentino Rossi : ecco la sexy ombrellina del Dottore al Mugello [GALLERY] : Erica Tiburzi sul circuito del Mugello è stata ieri la sexy ombrellina di Valentino Rossi: la bella mora ha portato fortuna al pilota della Yamaha che è finito sul podio Valentino Rossi al Mugello ha strappato un ottimo terzo posto. Il podio del Dottore è stato acclamato dai tanti tifosi accorsi sul circuito di proprietà della Ferrari solo per lui. La marea gialla sulla pista del Gp d’Italia ha caratterizzato il sesto appuntamento del ...

MotoGp – Valentino Rossi - la caduta di Marquez e la lotta per il titolo : “Marc? Qualche curva prima avevo rischiato di stendermi” : Valentino Rossi commenta la caduta di Marc Marquez al Mugello e la vittoria di Lorenzo al Gp d’Italia. Il Dottore ammette poi di non sentirsi il rivale numero 1 di Marquez per la lotta al titolo Mondiale Un terzo posto che vale quasi una vittoria, per i tifosi italiani, quello di Valentino Rossi al Mugello. Tutta l’Italia in festa oggi, per la doppietta Ducati e il podio di Dovizioso e Rossi davanti al pubblico di casa. Il Gp ...

MotoGp - un Mondiale riaperto. La caduta di Marquez accorcia la classifica. Dovizioso e Valentino Rossi tornano in corsa : Lo si era intuito nel corso delle prove che questa volta Marc Marquez avrebbe fatto un po’ più di fatica e così è stato. Al Mugello (Italia), sede del sesto round del Mondiale 2018 di MotoGP, lo spagnolo ha interrotto la sua serie di vittorie consecutive (3), perdendo il controllo della propria Honda alla Scarperia (curva 10), nonostante l’estremo tentativo di rimanere in sella. Stavolta il “miracolo” è riuscito a metà. ...

MotoGp – “Andiamo a Venezia insieme?” La divertente proposta di Lorenzo a Rossi : il siparietto con Valentino è tutto da ridere [VIDEO] : Che risate in conferenza stampa al Mugello con Valentino Rossi e Jorge Lorenzo: il siparietto tra i due ex compagni di squadra è esilarante E’ Jorge Lorenzo il vincitore del Gp d’Italia: al Mugello il maiorchino ha trovato la sua prima vittoria in sella alla Ducati, trovando così un gustoso riscatto dopo le tante chiacchiere sul suo imminente addio alla rossa e sul suo futuro. Alle spalle del ducatista, il suo compagno di squadra ...

CLASSIFICA MotoGp / Mondiale Piloti - Gp Italia 2018 (Mugello) : Marquez resta 1^ Valentino Rossi lo avvicina : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale Piloti dopo il Gp Italia 2018 al Mugello. Vince Jorge Lorenzo, Marquez cade e non prende punti: ne approfittano tutti, Valentino Rossi diventa secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 17:21:00 GMT)

MotoGp – Al Mugello la prima vittoria in rosso di Lorenzo - sorride Valentino Rossi : le FOTO più belle del Gp d’Italia [GALLERY] : Lorenzo conquista la prima vittoria in Ducati, Valentino Rossi balza al secondo posto in classifica generale: le FOTO più belle del Gp d’Italia Una doppietta Ducati speciale che fa sognare il team di Borgo Panigale. Al Mugello la festa è… rossa, grazie alla vittoria di Jorge Lorenzo e al secondo posto di Andrea Dovizioso, seguito sul podio da Valentino Rossi. Il maiorchino della Ducati è riuscito a trovare la sua prima vittoria in ...

MotoGp 2018 - Valentino Rossi terzo al Mugello : 'Podio positivo - ma servono aiuti dalla Yamaha' : Valentino Rossi si gode il terzo posto ottenuto nel GP d'Italia dopo la pole da record e sale a 23 punti dalla vetta del Mondiale occupata da Marquez: "Questo podio è speciale. Vale la pena correre ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Valentino Rossi solido e coriaceo. Yamaha in difficoltà - ma Marquez è a soli 23 punti. Mondiale possibile? : Valentino Rossi non conosce il significato del verbo arrendersi, non molla davvero mai il colpo, rimane sempre in sella e riesce a domare anche le situazioni più complicate: un vero Leone, solido e coriaceo, che si esalta proprio nei momenti più difficili e che ottiene i migliori risultati quando tutto sembra impossibile. Il Dottore è stato davvero chirurgico al Mugello, ha confezionato una pole position magistrale (la 55esima in carriera, la ...

VIDEO MotoGp - GP Italia 2018 : gli highlights della gara del Mugello. Assolo di Jorge Lorenzo - Dovizioso e Valentino Rossi sul podio : La gara del Mugello non ha deluso le aspettative della vigilia, il GP d’Italia 2018 ha regalato grandi emozioni per la gioia dei tanti appassionati accorsi presso il circuito toscano. Valentino Rossi scattava dalla pole position e ha conquistato un prezioso terzo posto nella gara vinta da uno scatenato Jorge Lorenzo, al primo successo in sella alla Ducati. Ottima seconda piazza per Andrea Dovizioso che prova ad approfittare della caduta di ...

MotoGp – Valentino Rossi severo ma sorridente : “penso di aver fatto un buon lavoro - ma adesso devono aiutarci!” : Valentino Rossi, il terzo posto del Mugello e i problemi Yamaha ancora irrisolti: il Dottore lancia un messaggio ai giapponesi della Yamaha Una doppietta Ducati speciale che fa sognare il team di Borgo Panigale. Al Mugello la festa è… rossa, grazie alla vittoria di Jorge Lorenzo e al secondo posto di Andrea Dovizioso, seguito sul podio da Valentino Rossi. Il maiorchino della Ducati è riuscito a trovare la sua prima vittoria in sella alla ...

MotoGp - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...