MotoGp – Le lacrime di Lorenzo e il contatto di Marquez a Petrucci | Domenicali ci va giù

(Di lunedì 4 giugno 2018) Claudionon le manda a dire a Marc, l’a.d. Ducati senza peli sulla lingua! E sulla vittoria dial Mugello… Grande festa ieri in casa Ducati per la splendida doppietta del Mugello. Davanti al pubblico italiano, Jorgeha trovato la sua prima vittoria in sella alla Desmosedici Gp, dopo un lungo periodo di fatiche, richieste e sacrifici. Nonostante le delusioni e le tante chiacchiere riguardanti il suo futuro, il maiorchino non si è mai arreso, certo di poter vincere anche in sella alla rossa, e così è stato! LaPresse/Massimo Paolone Una vittoria speciale che ha ripagatodi tutti i suoi sacrifici, nonostante l’imminente addio con la Ducati. “Quando uno è un campione e non vince per tanto tempo, soffre. E nel momento in cui me lo sono trovato per dargli un grande abbraccio, ho visto che aveva gli occhi lucidi. Vincere così, ...