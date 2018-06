Motocross | Mondiale 2018 | Jeffrey Herlings fa doppietta anche in Gran Bretagna e ora

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings continua a scrivere la storia - Tony Cairoli inizia a perdere terreno : Signore e signori, siamo ufficialmente entrati nella “Era Herlings”. Il giovane talento olandese della MXGP sta proseguendo imperterrito nel suo strepitoso avvio di Mondiale 2018. Il 23enne nato a Geldrop-Mierlo sta battendo record su record, con una serie di risultati che stanno lasciando tutti a bocca aperta, in primis il suo rivale al titolo iridato, il nostro Tony Cairoli, ormai distante 48 punti in graduatoria. I numeri di ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su Antonio Cairoli dopo il round di Teutschenthal : Jeffrey Herlings continua a dominare la scena in questo Mondiale 2018 MXGP. Quinta doppietta stagionale per l’Olandese volante, in sella alla KTM, ed una dimostrazione di forza notevolissima. Ora il vantaggio sul nostro Antonio Cairoli (6° e 5° nelle due manche) è salito a 38 punti e per il siciliano c’è l’evidenza di dover lottare contro un avversario in grande forma fisica e mentale, devastante su ogni tipologia di terreno. ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings sempre più imprendibile per Antonio Cairoli : Il weekend appena trascorso ha sancito ancora una volta che il dominatore di questa stagione di Motocross non parla italiano bensì olandese. Jeffrey Herlings ha siglato la quarta doppietta di questo Mondiale, portando il totale delle vittorie a dieci e arrivando ora a 29 punti di vantaggio su Antonio Cairoli. Anche in Lettonia non c’è stato nulla da fare: dopo la prova opaca in Russia, dove comunque Herlings era riuscito a guadagnare ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su Antonio Cairoli dopo il round di Kegums : La quarta doppietta stagionale dell’olandese Jeffrey Herlings, nel settimo round del Mondiale 2018 di MXGP, davanti ad Antonio Cairoli a Kegums, rafforza la leadership nella Classifica generale. Sono 29 i punti di vantaggio ora dell’orange sul centauro siciliano. Il campionato è sempre più incentrato nell’accoppiata dei due alfieri di KTM. Classifica Mondiale 2018 MXGP dopo GP LETTONIA 2018 CLICCA QUI PER ...

Motocross - GP Russia 2018 : Jeffrey Herlings tenta la fuga nel Mondiale. Tony Cairoli deve inventarsi qualcosa per arginarlo : Il Mondiale MXGP si sposta in Russia, dove andrà in scena il sesto round della stagione. Dopo un quarto delle gare in programma, il campionato sembra avere un solo padrone, Jeffrey Herlings. L’olandese può contare su un bottino di 16 punti di vantaggio su Antonio Cairoli, con l’italiano che è già con le spalle al muro. A Orlyonok deve per forza di cose vincere se vuole ancora nutrire ambizioni di raggiungere il decimo titolo ...

Motocross - Mondiale 2018 : Jeffrey Herlings continua a vincere - Tony Cairoli ha di fronte un rivale davvero eccezionale : Sette vittorie e tre secondi posti nei primi cinque round del Mondiale MXGP 2018. Come si può definire il ruolino di marcia di Jeffrey Herlings? Probabilmente il termine più giusto sarebbe “impressionante”, perchè non scendere mai sotto la piazza d’onore in un campionato così imprevedibile ed insidioso significa che si sta facendo qualcosa di eccezionale. L’olandese della KTM, senza dubbio, sta dimostrando di vivere un ...

Motocross - Mondiale 2018 : il duello tra Jeffrey Herlings e Tony Cairoli si trasferisce in Portogallo : Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale MXGP 2018. Dopo i primi quattro appuntamenti stagionali disputati tutti d’un fiato, i piloti saranno impegnati ad Agueda, per il Gran Premio del Portogallo. Nella classe regina, ovviamente, tutte le attenzioni saranno calamitate dall’avvincente sfida tra il leader della classifica generale, l’olandese Jeffrey Herlings, e il nostro Tony Cairoli, distante 10 punti. I due ...

Motocross - Mondiale 2018 : Tony Cairoli dovrà superarsi per avere la meglio di Jeffrey Herlings in questa stagione : Se Tony Cairoli vorrà davvero puntare al suo decimo titolo iridato dovrà davvero disputare la migliore stagione della sua carriera in questo Mondiale MXGP 2018. Il fuoriclasse nato a Patti, infatti, sa che, mai come quest’anno, se la dovrà vedere con un rivale quanto mai temibile: l’olandese Jeffrey Herlings. I punti di distacco in classifica generale, per ora, sono solamente 10, ma dopo quattro appuntamenti di questo campionato ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018 : Jeoffrey Herlings in testa dopo il GP del Trentino - Tony Cairoli insegue : L’olandese Jeoffrey Herlings ha vinto il GP del Trentino e si è portato al comando della Classifica del Mondiale MXGP 2018. L’orange ha ora 10 punti di vantaggio su Tony Cairoli che di fronte al proprio pubblico si è dovuto accontentare di un quarto e di un secondo posto. Di seguito la Classifica generale. Classifica Mondiale MXGP 2018: MXGP – Championship ...

Motocross - al via il mondiale al Ciclamino di Pietramurata : Previste oltre 100 dirette tv e in streaming delle gare del weekend, circa 200 i giornalisti e i fotografi accreditati, una presenza stimata di circa 20.000 spettatori nella sola giornata di domenica ...