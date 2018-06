Motocross | GP Francia 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il Mondialeprosegue senza soluzioni di continuità nel bel mezzo del trittico di giugno. Dopo la tappa di Matterley Basin per il Gran Premio di Gran Bretagna, infatti, la MXGP sbarca a Saint Jean d’Angely per il Gran Premio di. Il duello tra il leader della classifica generale, l’olandese Jeffrey Herlings, e il nostro Tony Cairoli, dunque, sarà di scena nella parte occidentale della, nella regione della Nuova Aquitania. Sui 1660 metri di terreno solido della pista di Saint Jean d’Angely, dunque, Tony Cairoli sarà chiamato alla risposta immediata dopo l’ennesimo trionfo del rivale olandese che sta volando via in classifica generale. Il margine di Herlings parla ormai di 54 punti e per il siciliano la situazione sta divenendo da “ora o mai più”. Se, infatti, tra GP die di Lombardia, l’andamento non dovesse ...