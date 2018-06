Moto – La Maglia Azzurra scende in pista per il race off dello Speedway delle Nazioni

sportfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) I piloti dellasono pronti ad entrare in scena domaninel rinnovato torneo a squadre nazionali, loIl Commissario Tecnico FMI, Alessandro Dalla Valle, ha convocato i due piloti di punta del controsterzo nazionale: il campione italiano in carica, Michele Castagna, e Nicolas Covatti. Da quest’anno la formula dell’evento prevede infatti solo due titolari, diventando a tutti gli effetti una gara a coppie, come lo era prima dell’avvento dellaWorld Cup introdotta nel 2001. C’era una terza casella, a disposizione facoltativa, che poteva essere occupata da un pilota Under 21, ma l’Italia, come altre squadre, ha deciso di rinunciare a questa possibilità. Covatti e Castagna sono da sempre una coppia affiatata, in attesa di un pronto riscatto dopo le prestazioni in chiaro-scuro nelle qualificazioni individuali, come conferma Dalla ...