Morata | ' Io alla Juventus? Qui ho tanti amici'

Morata - Milinkovic & Co. ballano il tango argentino : Arriva il caldo e il calciomercato impazza tra idee assurde e trattative già intavolate. L'unica ufficialità di giornata è però un colpo di certo non di alto richiamo, con la Roma che ha accolto il ...

Morata al Milan? / Dalla Spagna : rossoneri a un passo da un ex Juventus - ma c'è pure Zaza : Morata al Milan? Dalla Spagna: i rossoneri sarebbero a un passo da un ex attaccante della Juventus, si pensa al bomber del Chelsea ma nel mirino c'è pure Simone Zaza del Valencia.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:52:00 GMT)