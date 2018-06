Monsanto | l’azienda simbolo degli Ogm | non esisterà più

gqitalia

(Di lunedì 4 giugno 2018) Conto alla rovescia partito per il marchio: giovedì prossimo il colosso chimico-farmaceutico Bayer concluderà l’acquisizione dell’azienda di biotecnologia celebre tra l’altro per la ricerca nell’ambitoorganismi geneticamente modificati, anche noti con l’acronimo Ogm. Bayer ha annunciato che terminata l’acquisizione, il nome ‘‘ non sarà più utilizzato. I prodotti della società saranno venduti con il loro marchio commerciale, ma sparirà il brand americano divecchio di 117 anni per effetto del passaggio dei suoi prodotti nel portafogli del gruppo tedesco. L’acquisizione, annunciata nel 2016 e perfezionata con 67 miliardi di dollari, ha ottenuto il via libera, ha annunciato quest’oggi la Bayer, da tutti gli organismi regolatori. Anche se non l’unico,è il maggiore produttore di semi geneticamente modificati ...