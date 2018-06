ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Monsanto, il 7 giugno il passaggio sotto i tedeschi di Bayer per 63 miliardi di dollari - stefano_bastia : RT @fattoquotidiano: Monsanto, il 7 giugno il passaggio sotto i tedeschi di Bayer per 63 miliardi di dollari - TutteLeNotizie : Monsanto, il 7 giugno il passaggio sotto i tedeschi di Bayer per 63 miliardi di dollari - OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: Monsanto, il 7 giugno il passaggio sotto i tedeschi di Bayer per 63 miliardi di dollari -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Dopo il via libera dell’Antitrust Usa, non ci sono più ostacoli all’acquisizione dida parte della tedesca. La partita si chiuderà il 7al prezzo di 63diincluso il debito dell’acquisita. Una volta completata la fusione, il marchiosarà cancellato. Per finanziare l’acquisizione del gruppo americano di Ogm e pesticidi ivareranno un aumento di capitale da 6di euro. “L’acquisizione dirappresenta una pietra miliare strategica per rafforzare il nostro portafoglio di aziende leader nel campo della salute e della nutrizione. Raddoppieremo le dimensioni della nostra attività agricola e creeremo un motore di innovazione leader nell’agricoltura, posizionandoci per servire meglio i nostri clienti e sbloccare il potenziale di crescita a lungo termine nel settore”, commenta Werner Baumann, ...