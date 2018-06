Monsanto | Coldiretti | dopo acquisto da Bayer 63% semi a 3 multinazionali

sportfair

: RT @coldiretti: Monsanto a Bayer per 63 miliardi dollari, Coldiretti: il 63% del mercato delle sementi e il 75% di quello degli agrofarmaci… - Sono_Priapo : RT @coldiretti: Monsanto a Bayer per 63 miliardi dollari, Coldiretti: il 63% del mercato delle sementi e il 75% di quello degli agrofarmaci… - silvanobrescian : RT @coldiretti: Monsanto a Bayer per 63 miliardi dollari, Coldiretti: il 63% del mercato delle sementi e il 75% di quello degli agrofarmaci… - coldiretti : Monsanto a Bayer per 63 miliardi dollari, Coldiretti: il 63% del mercato delle sementi e il 75% di quello degli agr… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Con l’acquisizione dida parte dellala fusione tra DuPont e Dow Chemical e l’acquisizione di Syngenta da parte di ChemChina, il 63% del mercato delle sementi e il 75% di quello degli agrofarmaci è concentrato nelle mani di sole trecon un evidente squilibrio di potere contrattuale nei confronti degli agricoltori”. E’ quanto afferma lanel commentare la chiusura l’acquisizione dida parte della tedescadecisa: per il 7 giugno per un prezzo di 63 miliardi di dollari.Il miliardo e mezzo di produttori agricoli mondiali, si legge in una nota, “sono stretti in una tenaglia da pochi grandi gruppiche dettano le regole di mercato nella vendita dei mezzi tecnici necessari alla coltivazione e all’allevamento nelle aziende agricole, a ...