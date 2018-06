Monsanto a Bayer per 63 miliardi di dollari | il 7 giugno si chiude

Monsanto a Bayer per 63 miliardi dollari : ANSA, - BERLINO, 04 GIU - L'acquisizione di Monsanto da parte della tedesca Bayer è decisa: il 7 giugno si chiude la partita per un prezzo di 63 miliardi di dollari , secondo quanto ha comunicato la ...

Monsanto - il 7 giugno il passaggio sotto i tedeschi di Bayer per 63 miliardi di dollari : Dopo il via libera dell’Antitrust Usa, non ci sono più ostacoli all’acquisizione di Monsanto da parte della tedesca Bayer. La partita si chiuderà il 7 giugno al prezzo di 63 miliardi di dollari incluso il debito dell’acquisita. Una volta completata la fusione, il marchio Monsanto sarà cancellato. Per finanziare l’acquisizione del gruppo americano di Ogm e pesticidi i tedeschi vareranno un aumento di capitale da 6 miliardi di ...