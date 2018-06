sport.tiscali

: «Per una che ha tradito, amane trentadue»: parte la campagna SNAITECH per i Mondiali #Mondial2018 @SNAI_Official… - Jammasrl : «Per una che ha tradito, amane trentadue»: parte la campagna SNAITECH per i Mondiali #Mondial2018 @SNAI_Official… - Gregnrg : RT @SNAI_Official: Stanco delle solite scommesse? Scopri l'offerta di SNAI per Russia 2018: una varietà di giocate divertenti per sopperire… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) A conferma della strategia social e digital targatatech per questi campionati del mondo, è stata lanciata in parallelo una call to action su Userfarm: obiettivo,re gli oltre 120.000 ...