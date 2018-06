Mondiali | Marocco | Benatia tra convocati

Mondiali : niente Marocco per Munir : niente Mondiali per Munir El Haddadi, il giocatore che ha il doppio passaporto ispano-marocchino e che si era appellato al Tas per poter cambiare nazionalità e giocare con la nazionale nordafricana. L’ex giocatore del Barcellona, oggi in forza all’Alaves, aveva inizialmente scelto la ‘Roja’, salvo poi ricredersi e, con l’appoggio della federazione marocchina, chiedere di poter giocare nella nazionale dei suoi ...

Calcio - Mondiali 2018 : le squadre africane partecipanti. Marocco - Egitto - Tunisia - Senegal e Nigeria per un sogno : L’Africa si presenterà ai Mondiali 2018 di Calcio con cinque squadre, tutte desiderose di fare bella figura in Russia e con l’obiettivo di provare a farsi largo in una rassegna iridata estremamente complicata e difficile. Il Continente Nero punta soprattutto sull’Egitto guidato da Salah ma attenzione anche all’arrembante Marocco, alla coriacea Nigeria, allo spumeggiante Senegal e all’imprevedibile Tunisia. ...

Mondiali 2026 - la candidatura del Marocco presentata ad Accra - : ... Fédération Royale Marocaine de Football, FRMF, , Fouzi Lekja, ha presentato oggi ad Accra, in Ghana, una relazione dettagliata sulla candidatura del Marocco ad ospitare la Coppa del mondo 2026, alla ...

Calcio - Mondiali 2018 : tutte le partite del Marocco - il calendario completo. Date - programma - orario d'inizio e tv : come seguire i Leoni ... : Previste le dirette streaming sul sito di Mediaset. DIRETTA LIVE scritta su OASport con cronaca minuto per minuto, in tempo reale, per non perdersi nemmeno un istante delle partite del Marocco.

Calcio - Mondiali 2018 : tutte le partite del Marocco - il calendario completo. Date - programma - orario d’inizio e tv : come seguire i Leoni dell’Atlante : Il Marocco giocherà i Mondiali 2018 di Calcio per la gioia di un’intera Nazione che è pronta a sostenere i propri amatissimi beniamini durante tutta la rassegna iridata. I Leoni d’Atlante sbarcheranno in Russia con tanti sogni e con la speranza di farsi largo all’interno di una competizione molto difficile e con un tasso tecnico elevato: gli africani dovranno essere davvero al top se vorranno ben figurare e sognare una ...

Marocco - massacro di cani randagi per la visita degli ispettori Fifa in vista dei Mondiali 2026. “Uccisi a fucilate di notte” : Ancora gli ispettori della Fifa, ancora una strage di cani. Questa volta lo sfondo dello sterminio di animali a fucilate non è più l’Ucraina degli Europei di calcio 2012, ma il Marocco candidato a ospitare i Mondiali 2026. La denuncia arriva dagli educatori cinofili italiani che da quattro anni aiutano l’associazione animalista Le coeur sur la patte di Taghazout, un piccolo villaggio di pescatori a pochi chilometri da Agadir. “A Taghazout da ...

Marocco 2016 : la decisione sui Mondiali arriverà il 13 giugno : Anche il Governo algerino appoggia la candidatura del Marocco. Il Paese Nordafricano è ufficialmente candidato ad ospitare i Mondiali di calcio

Mondiali 2026 : l’Algeria appoggia il Marocco : Il governo dell’Algeria ha annunciato ufficialmente il suo sostegno alla candidatura del Marocco per ospitare i Mondiali di Calcio del 2026. Lo riporta Al Jazeera.”La decisione del Presidente Abdelaziz Bouteflika di sostenere la candidatura del Marocco per ospitare i Mondiali del 2026 sarà eseguita con orgoglio” ha dichiarato il ministro dello Sport e per la Gioventù dell’Algeria, El Hadi Ould Ali. L’ex calciatore ...

Mondiali 2026 - a giugno la decisione della FIFA : è sfida Marocco-Nord America - per ora : Il primo Mondiale a 48 squadre non potrà essere come gli altri. La riforma di Gianni Infantino, presidente FIFA, è ormai realtà, con una competizione storica che si evolve e potrebbe addirittura ...