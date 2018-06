Mondiali | la Russia attiva il regime senza visti

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Australia ai raggi X. I Socceroos vogliono passare il girone : l’Australia parteciperà per la quinta volta ai Mondiali di Calcio, la quarta consecutiva. I Socceroos hanno ottenuto però questa qualificazione con qualche difficoltà in più del previsto, visto che sono dovuti passare attraverso due spareggi. Gli australiani hanno chiuso al terzo posto il Gruppo B dell’Asia, alle spalle di Giappone e Arabia Saudita, e sono così dovuti passare dal play-off con la Siria, superata 3-2 al termine dei supplmentari. A ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Germania : esclusioni che fanno molto discutere : Mondiali Russia 2018, out Sanè e Leno dal novero dei convocati di Loew per la sua Germania, esclusioni che hanno sollevato un polverone Manuel Neuer vola in Russia con la Germania. Il portiere, reduce da un lungo infortunio, è stato inserito nell’elenco definitivo dei 23 convocati per il Mondiale dal ct della nazionale tedesca, Joachim Loew. Niente da fare invece per Bernd Leno, estremo difensore del Bayer Leverkusen che faceva parte ...

Mondiali Russia - parte regime senza visti : Il regime senza visti è entrato in vigore in Russia in occasione dei Mondiali. Da oggi i tifosi muniti di passaporto del tifoso (Fan ID) potranno entrare in Russia senza bisogno del visto. Lo riporta la Tass citando il ministero delle Comunicazioni. Il passaporto del tifoso permette l’ingresso in Russia dal 4 giugno al 15 luglio e la permanenza sul suo territorio fino al 25 luglio. Inoltre, il regime senza visti è esteso al territorio ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Belgio : c’è Mertens : Dries Mertens rientra nella lista dei convocati del Belgio per i Mondiali russi che avranno inizio il prossimo 14 giugno C’è solo il giocatore del Napoli Dries Mertens tra i calciatori che militano in Serie A convocati dal Belgio per i Mondiali di Russia. La lista definitiva presentata dal ct dei ‘diavoli rossi’, Roberto Martinez , vede in gruppo anche il difensore Vincent Kompany nonostante l’infortunio. Il Belgio è ...

Mondiali Russia 2018 - svelati i convocati del Messico : quinta partecipazione per Rafa Marquez : Il ct del Messico ha reso nota la lista dei 23 convocati per il Mondiale in Russia, c’è anche il veterano Marquez, alla sua quinta partecipazione Il Messico ha ufficializzato la lista dei 23 giocatori convocati per il Mondiale di Russia. Nella lista stilata dal tecnico colombiano Juan Carlos Osorio c’è anche il capitano infortunato, Andrés Guardado. Rientrano nel gruppo il ‘veterano’ Rafael Márquez che coi suoi 39 anni ...

Calendario Mondiali calcio Russia 2018 : orari e date delle partite. Il tabellone verso la finale : I Mondiali di calcio 2018 rappresentano il grande evento sportivo della stagione, l’appuntamento atteso da tutti gli appassionati e non solo, la manifestazione globale che richiama l’attenzione di miliardi di persone e che genera un volume di affari spaventoso. La rassegna iridata si disputerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio: le migliori 32 Nazionali del Pianeta sono pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo più ...

Mondiali : ecco i convocati della Russia - c’è il 38enne Ignasevich : Dzagoev e Cheryshev ce l’hanno fatta: il ct della Russia Stanislav Cherchesov li ha inclusi nella lista dei 23 convocati per il Mondiale di casa. Proprio Cheryshev, che gioca in Spagna nel Villarreal è uno dei due ‘stranieri’: l’altro è il portiere Vladimir Gabulov, che gioca in Belgio nel Bruges. I tedeschi Roman Neustaedter e Konstantin Rausch non sono riusciti a evitare il taglio, mentre c’è il brasiliano Mario ...

Mondiali 2018 Russia - fallo killer di Kramaric su Thiago Silva in Brasile-Croazia. IL VIDEO : Ogni volta che Emery non lo ha schierato infatti è stato sempre per farlo riposare in vista della Coppa del Mondo, dove spera di essere grande protagonista anche Kramaric, autore di 13 reti e 8 ...

Mondiali 2018 Russia - Salah twitta : 'Buone sensazioni'. Il recupero dall'infortunio procede : La Nazionale di Cuper, finalista perdente dell'ultima Coppa d'Africa, è alla terza partecipazione ad una Coppa del Mondo, la prima in un torneo non ospitato dall'Italia. Con il contributo di Salah, ...

Mondiali 2018 Russia - Francia : Mbappé svela i segreti del suo fisico : 'Talassoterapia e lavoro individuale' : Secondo il suo programma, Mbappè sarà al 100% il 16 giugno, data del debutto della Francia alla Coppa del Mondo contro l'Australia. Verso Russia 2018, tutti i video Guarda tutti i video

Calendario Mondiali 2018 Russia in Streaming su Mediaset : Ecco il Calendario dei Mondiali 2018 di Russia con tutti i link dove vederli in Streaming gratis sulle reti Mediaset senza perdere neanche una partita Mediaset trasmetterà tutte le partite del Mondiali 2018 anche in Streaming gratis I Mondiali di Calcio 2018 che si terranno in Russia dal prossimo 14 Giugno 2018 con la partita […]

Mondiali 2018 Russia - amichevole Brasile-Croazia 2-0 : Neymar ritorna con un gol : Ora, con tutti gli scongiuri del caso, Neymar è pronto a trascinare il suo Brasile nella Coppa del Mondo in Russia e cercare di ripercorrere le orme dei più grandi del Paese sudamericano, da Pelè a ...

Mondiali : 23 Russia - c'è 38enne Ignasevich : ANSA, - MOSCA, 3 GIU - Dzagoev e Cheryshev ce l'hanno fatta: il ct della Russia Stanislav Cherchesov li ha inclusi nella lista dei 23 convocati per il Mondiale di casa. Proprio Cheryshev, che gioca in ...

Verso Russia 2018 - Federico Buffa racconta Storie Mondiali : Buffa racconterà le Storie dei personaggi che hanno reso immortale la Coppa del Mondo: il Grande Uruguay , Uruguay 1930, , Il Maracanazo , Brasile 1950, , Football Back Home , Inghilterra 1966, , ...