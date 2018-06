Mondiali | Belgio | Kompany nei 23

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Belgio : c’è Mertens : Dries Mertens rientra nella lista dei convocati del Belgio per i Mondiali russi che avranno inizio il prossimo 14 giugno C’è solo il giocatore del Napoli Dries Mertens tra i calciatori che militano in Serie A convocati dal Belgio per i Mondiali di Russia. La lista definitiva presentata dal ct dei ‘diavoli rossi’, Roberto Martinez , vede in gruppo anche il difensore Vincent Kompany nonostante l’infortunio. Il Belgio è ...

Mondiali : guai per il Belgio - Kompany si infortunia : Brutta regola per il Belgio, a un paio di settimane dall’inizio del Mondiale. Il ct Roberto Martinez si è detto preoccupato per il problema all’inguine che ha costretto Vincent Kompany a chiedere la sostituzione ieri sera, nell’amichevole contro il Portogallo, aggiungendo che le visite mediche odierne scioglieranno il dubbio se potrà essere a disposizione per la Russia. “Ha avvertito una fitta all’inguine – ha ...

Mondiali 2018 Russia - l'ex Ct del Belgio Wilmots : 'Esclusione Nainggolan? Sono sorpreso' : Continua a far discutere la mancata convocazione di Radja Nainggolan al prossimo campionato Mondiale. L'attuale commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha infatti deciso di fare a meno del ...

Mondiali 2018 Russia - spoiler del Belgio sui 23 convocati : tutta colpa dei materassi personalizzati : Sels, Kabasele, Dendoncker, ma anche Januzaj vecchia conoscenza del Manchester United e Jordan Lukaku della Lazio: cosa hanno in comune questi cinque giocatoti? Non andranno in Russia con il Belgio, ...

Mondiali Russia 2018 – Oltre il danno - anche la beffa per Nainggolan : sull’aereo del Belgio c’è qualcosa che non quadra [FOTO] : Sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia campeggia la foto dell’esultanza della Nazionale di Martinez dopo un gol di Nainggolan, il quale non si è fatto sfuggire l’occasione per ironizzare sull’accaduto Radja Nainggolan non andrà al Mondiale 2018, la sua foto però… sì. Il giocatore della Roma, infatti, campeggia insieme si suoi compagni sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia, abbellito con le immagini ...

NAINGGOLAN VS CT BELGIO/ I passi falsi che hanno portato all'esclusione del Ninja dai Mondiali : NAINGGOLAN vs Ct BELGIO: il centrocampista della Roma è stato escluso per il Mondiale a causa degli atteggiamenti extra-campo, ecco il commento del Ninja(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 00:40:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati del Belgio : il ct Roberto Martinez esclude Radja Nainggolan : Da tempo se ne parla ma spesso ha deluso. Parliamo del Belgio, Nazionale calcistica di grandissima qualità, ricca di talenti che, tra le favorite agli Europei 2016, non seppe mantenere le attese. Giocatori del calibro di Hazard, Lukaku e De Bruyne sono di livello assoluto e nei prossimi Mondiali di calcio 2018 in Russia vogliono dare un contributo importante per la propria compagine. I Diavoli Rossi sono stati inseriti nel gruppo G con Panama, ...

