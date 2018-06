Mondiali 2018 | la super squadra degli esclusi

Convocati Portogallo Mondiali 2018 : Cristiano Ronaldo - ma non solo : Cristiano Ronaldo, certo, ma non solo. All'ombra del fuoriclasse di Madeira è cresciuta una generazione di grandi talenti, a partire da Bernardo Silva, che nel Manchester City di Guardiola si sta...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Islanda ai raggi X. Altro che Cenerentola! : Non chiamatala più Cenerentola. Perché dopo aver stupito l’Europa qualificandosi alla rassegna continentale di due anni fa, l’Islanda stavolta ha fatto le cose in grande, qualificandosi per la prima volta nella sua storia per il Mondiale. Ma non si tratta di una qualificazione causale, bensì studiata e pianificata, tramite investimenti su strutture (specie indoor per giocare durante il rigido inverno islandese), allenatori (formati ...

Convocati Messico Mondiali 2018 : c'è anche l'eterno Rafa Marquez : Il Messico ha ufficializzato la lista dei 23 giocatori Convocati per il Mondiale di Russia. Nella lista stilata dal tecnico colombiano Juan Carlos Osorio c'è anche il capitano infortunato, Andrés Guardado....

Quote Mondiali 2018 - chi trionferà in Russia? : Quote Mondiali 2018 in Russia, chi vincerà la Coppa del Mondo il prossimo 15 luglio? Ecco le favorite secondo i bookmaker. Si può scommettere anche sul capocannoniere: ecco le Quote

Mondiali di Calcio 2018 : come si chiamerà il programma di Nicola Savino e Ilary Blasi? : come si chiamerà il programma di Nicola Savino e Ilary Blasi sui Mondiali di Calcio 2018? Si vocifera che il titolo del programma sia già stato svelato. Il problema, però, è che pare non piacere molto né agli addetti ai lavori né ai telespettatori. Non si ravvisa nessun collegamento con l’evento sportivo. L’unico legame esistente? Quello con la Russia. Mondiali di Calcio 2018: il nome del nuovo programma Quale è il nome scelto per il ...

Convocati Mondiali 2018 : tutte le rose delle grandi favorite : L'attesa sta per terminare, i Mondiali di calcio promettono grande spettacolo. Ecco le scelte degli allenatori di quelle che si preannunciamo come le nazionali favorite nella competizione iridata che terminerà a...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Australia ai raggi X. I Socceroos vogliono passare il girone : l’Australia parteciperà per la quinta volta ai Mondiali di Calcio, la quarta consecutiva. I Socceroos hanno ottenuto però questa qualificazione con qualche difficoltà in più del previsto, visto che sono dovuti passare attraverso due spareggi. Gli australiani hanno chiuso al terzo posto il Gruppo B dell’Asia, alle spalle di Giappone e Arabia Saudita, e sono così dovuti passare dal play-off con la Siria, superata 3-2 al termine dei supplmentari. A ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Scattano a Manila i Mondiali di Basket 3×3. Dall’8 al 12 giugno nelle Filippine si affronteranno le migliori 20 nazionali maschili e femminili del mondo. Un appuntamento importante, anche perchè la disciplina è stata inserita nel programma olimpico già da Tokyo 2020. Questo il calendario completo della manifestazione TORNEO MASCHILE Gruppo A Serbia Olanda Romania Nuova Zelanda Kyrgyzstan Gruppo ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Belgio : c’è Mertens : Dries Mertens rientra nella lista dei convocati del Belgio per i Mondiali russi che avranno inizio il prossimo 14 giugno C’è solo il giocatore del Napoli Dries Mertens tra i calciatori che militano in Serie A convocati dal Belgio per i Mondiali di Russia. La lista definitiva presentata dal ct dei ‘diavoli rossi’, Roberto Martinez , vede in gruppo anche il difensore Vincent Kompany nonostante l’infortunio. Il Belgio è ...

Mondiali Russia 2018 - svelati i convocati del Messico : quinta partecipazione per Rafa Marquez : Il ct del Messico ha reso nota la lista dei 23 convocati per il Mondiale in Russia, c’è anche il veterano Marquez, alla sua quinta partecipazione Il Messico ha ufficializzato la lista dei 23 giocatori convocati per il Mondiale di Russia. Nella lista stilata dal tecnico colombiano Juan Carlos Osorio c’è anche il capitano infortunato, Andrés Guardado. Rientrano nel gruppo il ‘veterano’ Rafael Márquez che coi suoi 39 anni ...

Calendario Mondiali calcio Russia 2018 : orari e date delle partite. Il tabellone verso la finale : I Mondiali di calcio 2018 rappresentano il grande evento sportivo della stagione, l’appuntamento atteso da tutti gli appassionati e non solo, la manifestazione globale che richiama l’attenzione di miliardi di persone e che genera un volume di affari spaventoso. La rassegna iridata si disputerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio: le migliori 32 Nazionali del Pianeta sono pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo più ...