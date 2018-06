Mobilità sostenibile - Michelin al Movin' On | un volano di idee

Mobilità sostenibile - Repower : Ricarica 101 taglia il traguardo delle 200 strutture aderenti al circuito - dal Nord al Sud Italia : Cresce Ricarica 101, il circuito per l’approvvigionamento delle auto elettriche di Repower, gruppo energetico attivo da oltre 100 anni nel settore dell’energia elettrica. Sono oltre 200 le strutture aderenti al circuito delle eccellenze che si caratterizza per PALINA BURRASCA, lo strumento di Ricarica Repower – inteligente e di design – che permette di Ricarica velocemente grazie alla potenza di 22kW. Ricarica 101, il più grande circuito ...

Foligno - al via il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile : Foligno Dopo il Piano Urbano del traffico e tanti anni di opere pubbliche nel centro storico, a Foligno è pronto il Pums , Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, , grazie ai fondi di Agenda Urbana. ...

Snam con BHGE per sviluppare impianti di micro-liquefazione per la Mobilità sostenibile : Teleborsa, - Cresce l'impegno di Snam per una maggiore diffusione della mobilità sostenibile e per la decarbonizzazione dell'intero settore dei trasporti pesanti in Italia. L'utility italiana e Baker ...

Nissan Leaf cabrio - Mobilità silenziosa e sostenibile con il vento tra i capelli [FOTO] : La Nissan Leaf cabrio celebra le 100.000 unità vendute in Giappone della vettura 100% elettrica L’inedita versione convertibile della vettura 100% elettrica Nissan Leaf ha fatto la sua prima apparizione al Tokyo forum on zero-emission society. L’auto 100% elettrica è stata esposta al forum per celebrare il traguardo delle 100.000 unità vendute della Nissan Leaf in Giappone da quando il modello è stato introdotto per la prima volta nel ...

Mobilità sostenibile - Codacons : “Roma pecora nera dell’UE” : “Roma maglia nera sulla sicurezza stradale in Europa: è il risultato del report “Living. Moving. Breathing. Ranking of European cities in sustainable trasport” realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace. Il report – spiega il Codacons in una nota – compara le performance di 13 città europee in fatto di Mobilità sostenibile, assegnando un massimo di 20 punti a ciascuno dei parametri utilizzati: ...

Mobilità sostenibile : Ubeeqo partner delle università di Milano : Ubeeqo, il car sharing a postazioni fisse della città di Milano, continua a siglare importanti collaborazioni con il mondo accademico, connotandosi come partner d’eccellenza per una Mobilità condivisa, flessibile e green. Dopo il successo della prima partnership lanciata a marzo con il Politecnico di Milano, infatti, Ubeeqo ha avviato altre due collaborazioni con prestigiose università meneghine, in occasione del Festival dello Sviluppo ...

A Savona il convegno "La strada per il futuro : infrastrutture e Mobilità sostenibile" : infrastrutture e mobilità sostenibile per dare un futuro al savonese, ma anche all'intero ponente ligure: è questo il tema del convegno organizzato per il prossimo 24 maggio dalla Cisl per il rilancio ...

Mobilità sostenibile - Roma maglia nera in Ue : “Aria inquinata e strade poco sicure”. Copenaghen in testa : frena uso dell’auto : Una è la capitale europea con la sicurezza stradale peggiore, l’altra è il fiore all’occhiello in fatto di Mobilità sostenibile. La prima è Roma, la seconda è Copenaghen rispettivamente fanalino di coda e medaglia d’oro nel report Living. Moving. Breathing. Ranking of European cities in sustainable transport, realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace. Il dossier, utilizzando i dati relativi al 2016 e provenienti da fonti ...

Milano-Bicocca : la Mobilità sostenibile è sempre più sharing : Iscrizioni al servizio a costo zero. Offerte promozionali sulle tariffe orarie. Codici voucher per usufruire di pacchetti di minuti omaggio. Sono solo alcuni esempi delle agevolazioni garantite dalle nuove convenzioni che l’Università di Milano-Bicocca ha stipulato con gli operatori di sharing mobility in servizio a Milano (da DriveNow a Ubeeqo, da Ecooltra a Genial Move, da Car2go a Share’nGo, da Busforfun a Flixbus) e che si aggiungono agli ...

Domenica Alba in Bici : "Perché la Mobilità sostenibile è una necessità di tutti" : Sesta edizione per Alba in Bici: l'ormai consolidata giornata di appuntamenti gratuiti dedicati alla mobilità sostenibile, alla qualità della vita e allo sport torna ad Alba , Cuneo, Domenica 20 ...