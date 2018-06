Mit | ecco l’auto autonoma che può navigare anche le strade sconosciute

Inquinamento : ecco come nuoce alla salute dei pendolari e cosa dovremmo fare per liMitare l’esposizione alle particelle nocive : Ciclisti e pedoni hanno il doppio delle probabilità di respirare e trattenere particelle pericolose nell’apparato respiratorio rispetto agli automobilisti. ecco i risultati di uno studio condotto da un team di ricercatori dell’University of Surrey e della North Carolina State University (NCSU), pubblicato su Nature, per comprendere come 4 tipi di pendolari – ciclisti, automobilisti, pedoni e passeggeri di bus – fossero influenzati da piccole ...

Governo Conte - ecco i primi impegni : dalla fiducia in Aula al sumMit Nato : Dopo la stretta di mano al Quirinale, il primo giugno, tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il nuovo Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il nuovo Governo, forse uno dei più ...

NBA Finals – La verità di J.R. SMith : “sapevo della parità. Ecco perché non ho tirato” [VIDEO] : J.R. Smith ha dato la sua versione di quanto accaduto nel finale di gara-1 delle NBA Finals: la guardia dei Cavs ha spiegato perché non ha provato il tiro della vittoria Ieri notte è andata in scena gara-1 delle NBA Finals che ha visto scontrarsi, per il quarto anno consecutivo, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers. I Campioni NBA in carica sono andati molto vicini ad un’inaspettata sconfitta, salvo poi essere graziati da un ...

GeMitaiz ft. Coez : ecco il video del singolo “Davide” : Dai un'occhiata! The post Gemitaiz ft. Coez: ecco il video del singolo “Davide” appeared first on News Mtv Italia.

Ecco la prima cornea stampata in 3D con cellule staminali : “In futuro una riserva illiMitata per trapianti” : È pronta la prima cornea stampata in 3D, ottenuta con uno speciale bio-inchiostro fatto di cellule staminali umane e sostanza aggreganti. Ottenuto nell’università britannica di Newcastle e pubblicato sulla rivista Experimental Eye Research, il risultato è un prototipo, come rilevano gli autori della ricerca, Abigail Isaacson, Stephen Swioklo e Che Connon. Dopo gli ultimi perfezionamenti la tecnica potrà “assicurare in futuro – dicono ...

Con la bella stagione in arrivo - ecco alcune delle migliori gite da fare in auto nelle DoloMiti : ... il Villaggio d'Arabba è un'altra delle località sciistiche più gettonate nel periodo invernale e che offre buon cibo, grande ospitalità ed imperdibili spettacoli con a tema usi e costumi ...

Ministri 'rimandati al Mittente' dal Capo dello Stato : ecco tutti i precedenti Video : Il netto ‘no’ a Paolo Savona come futuro Ministro dell’Economia da parte di Sergio Mattarella [Video] non è affatto un ‘unicum’ nella storia della Repubblica. Esistono infatti dei precedenti in cui un Capo dello Stato ha rimandato al mittente le proposte del Presidente del Consiglio incaricato, suggerendo a quest’ultimo una figura diversa da quella indicata. Il faro è l’articolo 92 della Costituzione, che recita così: «Il presidente della ...

Ministri 'rimandati al Mittente' dal Capo dello Stato : ecco tutti i precedenti : Il netto ‘no’ a Paolo Savona come futuro Ministro dell’Economia da parte di Sergio Mattarella non è affatto un ‘unicum’ nella storia della Repubblica. Esistono infatti dei precedenti in cui un Capo dello Stato ha rimandato al mittente le proposte del Presidente del Consiglio incaricato, suggerendo a quest’ultimo una figura diversa da quella indicata. Il faro è l’articolo 92 della Costituzione, che recita così: «Il presidente della Repubblica ...

Governo - dal G7 al vertice Ue - dal caso dazi al sumMit Nato : ecco le sfide decisive : Una svolta politica per cui probabilmente la Libia non è ancora pronta. Di fatto, un'iniziativa in cui l'Italia - per anni considerata come referente dell'attività diplomatica sulla Libia - arrivata ...

Dieta e salute : ecco i falsi Miti a tavola : Spesso e volentieri, nel preparare il pranzo o la cena si sceglie di cucinare determinati alimenti poiché vi è la convinzione comune che facciano bene alla salute. Tante volte non è però così: ecco tutti i falsi miti a tavola, raccolti dal sito Cracked, così da fare chiarezza.I grassi non causano un aumento di peso ma aiutano a saziare e a consumare meno calorie. Bisogna scegliere però quelli buoni, contenuti ad esempio in alimenti come avocado, ...

Ecco l'Xbox Adaptive Controller : la bellissima iniziativa di Microsoft per tutti i giocatori affetti da mobilità liMitata : Dopo il leak di alcuni giorni fa arriva una notizia davvero splendida: l'Xbox Adaptive Controller, è realtà e punta a rendere accessibile i videogiochi a tutti coloro che sono affetti da handicap motori o che comunque hanno dei problemi di mobilità limitata. È una notizia davvero splendida che speriamo spinga altre grandi compagnie a impegnarsi in questo ambito.Il Controller in questione è stato realizzato con la collaborazione di parecchi enti ...

Vulcano Kilauea : ecco i pennacchi del cratere somMitale visti dallo spazio : I pennacchi di cenere, polvere e gas emessi dal cratere Halemaumau del Vulcano Kilauea dominano sulla vista della Grande Isola delle Hawaii. Le emissioni, infatti, sono così dense e spesse da essere visibili dallo spazio. L’astronauta Drew Feustel ha twittato un’immagine proprio della cima del Vulcano Kilauea, dicendo che è stata scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale. Nella giornata di ieri, le autorità del Servizio Meteorologico ...

Lecce - importante sumMit di calciomercato in corso : ecco di cosa si parla Video : Il Lecce, squadra neopromossa in Serie B, è una delle societa' più attive sul calciomercato. Non soltanto perché è stata una delle prime ad aver raggiunto il suo obiettivo mentre molte altre squadre sono ancora impegnate sul campo, soprattutto in Serie B ma anche in Serie A, dove la lotta per la salvezza coinvolge 5 squadre a 90 minuti dalla fine del campionato, ma anche perché i giallorossi vogliono costruire una squadra importante che possa ...

Flowers Festival : da Fabri Fibra a GeMitaiz - ecco i primi nomi confermati : In quello che fu il Cortile della Lavanderia del Manicomio di Collegno, si svolge Flowers Festival, che prosegue la tradizione dei grandi spettacoli di teatro e musica cha a partire dal momento dell'...