Ministro Salvini | pronto a incontrare il mio omologo tunisino

Salvini : pronto a vedere Ministro Tunisi : 19.20 Da parte mia c'è "la più ferma disponibilità a incontrare nel più breve tempo possibile il mio omologo Tunisino per aumentare e migliorare la cooperazione nel reciproco interesse sul fronte sicurezza,immigrazione,contrasto a terrorismo".Così il vicepremier e ministro dell'Interno dopo la reazione Tunisina alla sua frase:esporta spesso galeotti. "Ognuno giustamente difende le sue posizioni.A me interessa continuare la collaborazione con ...

Vibo Valentia : cosa dice il Ministro Salvini - eletto in Calabria - del bracciante ucciso a Gioia Tauro? : I fatti di Gioia Tauro – ma quali fatti? Questi ultimi? È una battaglia che va avanti da anni – finora neanche una parola a stigmatizzare l’uccisione del giovane sindacalista di base Sacko Soumayla e il ferimento di due suoi compagni hanno prodotto da parte del neo-ministro dell’Interno Matteo Salvini. Una volta la Lega era ‘nordista’ e il Sud era l’obiettivo polemico, ma nonostante i reboanti proclami di un altro ministro dell’Interno leghista, ...

Migranti - Salvini : “Tunisia esporta galeotti”/ Tunisi convoca l’ambasciatore : “stupore per frasi del Ministro” : Migranti, Salvini: "Minniti? Discreto lavoro". Il ministro dell'Interno fa il punto al Viminale: "la Ue ci aiuti o sceglieremo altre vie". Tunisi convoca l'ambasciatore per le frasi(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 18:00:00 GMT)

Governo - il colpo di Matteo Salvini all'Economia : con chi commissaria il Ministro Tria - sgambetto a Sergio Mattarella : Un colpo basso per Sergio Mattarella : ha fatto di tutto per cacciare dalla porta principale gli euroscettici dal Governo, ma Matteo Salvini li ha fatti tutti rientrare dalla finestra. E che finestra: ...

Migranti - Tunisia convoca l’ambasciatore : “Stupiti per le parole di Salvini”. Ministro aveva detto : “Ci mandano i galeotti” : Le parole pronunciate da Matteo Salvini domenica in Sicilia non sono passate inosservate a Tunisi. “La Tunisia spesso e volentieri esporta galeotti“, aveva detto il Ministro dell’Interno a Pozzallo, località simbolo degli sbarchi dei Migranti. Oggi il Paese nordafricano ha espresso “il suo profondo stupore per le dichiarazioni del Ministro degli Interni italiano sul dossier immigrazione”, si legge in una nota del ...

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini a Pozzallo : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini in visita a Pozzallo ribadisce che bisogna affrontare il problema dell'accoglienza e della legalità

Soros : "Preoccupato per la vicinanza Salvini-Putin". Il Ministro dell'Interno risponde : Botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e il miliardario statunitense George Soros, ospite oggi di un dibattito sul futuro dell'Unione Europea al Festival dell’Economia di Trento. Il finanziere, noto per le sue posizioni liberali e importante finanziatore di gruppi e Ong che si occupano dei diritti umani in tutto il Mondo, si è detto molto preoccupato dalla vicinanza che secondo lui ci sarebbe tra Matteo Salvini e il Presidente della ...

La “pacchia” di Salvini : fare il Ministro fingendo di essere in campagna elettorale. : Eppure la pacchia vera, se ci pensate, è proprio quella di Salvini: a forza di disegnare un mondo irreale e soluzioni impraticabili alla fine ci si è ritrovato re. Solo che ora il potere logora lui. La campagna elettorale è finita. Attendiamo con ansia i fatti, anche perché le parole ci digusteranno ancora a lungo.Continua a leggere

Soros : "Se Putin ha finanziato Salvini gli italiani dovrebbero saperlo" | Il Ministro : "Mai un euro" : Il finanziere al Festival dell'Economina di Trento: "Questo governo preoccupa". Il leghista: "Soros è solo uno speculatore"

Pietro Bartolo : "A Salvini dico : opera da Ministro e non da propagandista" : Se c'è un uomo simbolo di una Italia solidale, generosa, impegnata in una solidarietà fattiva, quotidiana, nei confronti di migranti e rifugiati che in questi anni sono sbarcati sulle coste siciliane, quest'uomo è Pietro Bartolo, 62 anni, il "medico dei migranti", impegnato da una vita ormai a Lampedusa, reso famoso dal film "Fuocoammare" di Gianfranco Rosi, vincitore nel 2016 dell'Orso d'oro a Berlino. Nel giorno in cui il ...

Salvini querela Saviano : "Non da Ministro - ma da papà" : "Querelo raramente ma oggi lo faccio volentieri nei confronti del signor Saviano che non può permettersi di dire di me che '...qui si tratta di un uomo che vuole far annegare le persone'". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica al video pubblicato su Repubblica di Roberto Saviano nel quale lo scrittore accusa il leader leghista di non voler rispettare "il diritto del mare" secondo cui non si lasciano annegare le ...

Il neo Ministro degli Interni a Catania Salvini accolto tra fischi e contestazioni : Il leader della Lega ha minimizzato , 'Andiamo avanti', ed ha risposto a qualche domanda sull'agenda di governo e sulla politica nazionale durante la conferenza stampa. Nuovi morti in mare, Salvini: '...

Gelida accoglienza. Minniti e Maroni avvertono Salvini sui migranti. L'ex Ministro dell'Interno : "Non possiamo essere l'Ungheria del Mediterraneo" : Nel giorno in cui il neoministro dell'Interno, Matteo Salvini, è atteso a Pozzallo, in Sicilia, luogo simbolo degli sbarchi, L'ex titolare del Viminale, Marco Minniti, avverte sui rischi legati a uno stravolgimento del lavoro messo in campo negli ultimi anni, e il governatore leghista della Lombardia, Roberto Maroni, avverte il leader del Carroccio: "Prudenza prima di dire che si rimandano a casa 100mila migranti". Salvini arriva a ...

Clandestini - Salvini-Viminale a due velocità/ Ministro "ora a casa" - tecnici "impossibili rimpatri di massa" : Migranti, Salvini e il Viminale a due velocità: il Ministro, 'finita la pacchia per i Clandestini, ora a casa'. Replica dai funzionari del Ministero.