Ministro Fontana | così legittima gli omofobi

Tiziano Ferro contro il Ministro Fontana e in difesa delle famiglie arcobaleno : (foto: Getty) Il governo giallo-verde, probabilmente anche striato di nero, si è installato da neanche una settimana e già i suoi protagonisti si sono guadagnati la ribalta delle cronache per le loro dichiarazioni non certo di apertura e conciliazione: il più brillante di tutti nello scatenare il polverone è stato sicuramente il veronese leghista Lorenzo Fontana. Dopo essersi espresso contrariamente all’aborto, all’immigrazione e ...

Chi è Lorenzo Fontana - il Ministro della "Vera" famiglia (e dei feretri) : L'esponente della Lega nel nuovo governo è già finito al centro dei riflettori per le dichiarazioni su aborto e famiglie arcobaleno. Ecco cosa ha fatto fino ad oggi

Geppi Cucciari al Ministro Fontana : «l'amore non ha colore - anzi ce li ha tutti» Video : Durante la semifinale di Amici , oltre a scoprire i finalisti che lunedì 11 giugno si contenderanno il titolo, c'è stato un momento molto applaudito e che ha riguardato il Ministro Lorenzo Fontana e ...

Ermal Meta contro il Ministro Fontana sulle famiglie arcobaleno : “A Dio non interessa chi amate” : La presa di posizione di Ermal Meta contro il ministro Fontana dopo le sue dichiarazioni sulle famiglie arcobaleno è arrivata a strettissimo giro inserendosi nel dibattito pubblico sull'argomento che ha infiammato le prime ore di vita del nuovo esecutivo. Nelle sue prime interviste da titolare del dicastero della Famiglia e della Disabilità rilasciate subito dopo la sua nomina, il leghista Lorenzo Fontana, già noto antiabortista e con ...

Chi è Lorenzo Fontana - il Ministro della Vera famiglia - e dei feretri - : Le proposte di risoluzione individuali mostrano la passione totalizzante del giovane ministro veronese , 38 anni, verso le persecuzioni in atto contro la religione cristiana in Europa e nel mondo. ...

Tiziano Ferro risponde al Ministro Fontana : “Non voglio supporto - né sentirmi invisibile” : In musicista ha replicato con un post su Instagram al ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, che in un'intervista aveva detto: "Le famiglie arcobaleno? Non esistono".Continua a leggere

Tiziano Ferro - Emma e Ermal Meta contro il nuovo Ministro Fontana : Cosa ha detto il Ministro Fontana sui gay e le famiglie arcobaleno: le reazioni di Tiziano Ferro, Ermal Meta e Emma Marrone Stanno facendo discutere parecchio le dichiarazioni del nuovo Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana. Dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare più di qualcuno, compresi i cantanti Tiziano Ferro, Ermal Meta e Emma Marrone. Quest’ultimi hanno […] L'articolo Tiziano Ferro, Emma e Ermal Meta contro il nuovo ...

Tiziano Ferro risponde sulle famiglie gay al Ministro Fontana | : “Non voglio supporto, mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile”. Così, con una frase in italiano, spagnolo e inglese, Tiziano Ferro ha risposto alle frasi sulle famiglie gay pronunciate dal neo ministro Lorenzo Fontana (CHI È). Il cantante, attraverso una storia su Instagram, ha anche rilanciato l'hashtag #gayfamily del Lazio Pride, in programma a Ostia il 14 luglio. “Le famiglie arcobaleno? Non esistono”, aveva detto il neotitolare del ...

TIZIANO FERRO CONTRO Ministro FONTANA/ Anche Ermal Meta si schiera : "invisibili le unioni gay? Siate Felici" : TIZIANO FERRO CONTRO il MINISTRO Lorenzo FONTANA: "le famiglie gay non esistono? Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile". Critiche al leghista dal mondo LGBT: la difesa di Fedriga(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:38:00 GMT)

Tiziano Ferro al Ministro Fontana : mi basta non sentirmi invisibile : Dopo le dichiarazioni del ministro della Famiglia Fontana interviene anche Tiziano Ferro con un post su Instagram con l’hashtag #gayfamily, lanciato da Lazio Pride, la manifestazione che si terrà ad Ostia il 14 luglio. “Non voglio supporto – scrive – mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile”, risponendo così a Fontana che aveva dichiarato che le famiglie gay per legge non esistono.

Brignone (Possibile) : “Fontana è da Medioevo - parole indegne per un Ministro della Repubblica” : Beatrice Brignone si è insediata come segretario di Possibile. Nel primo evento pubblico ha contestato le dichiarazioni del ministro della Famiglia: "Salvini, pur conoscendo bene le sue esternazioni, ha scelto proprio Fontana per guidare quel dicastero, e a prescindere dal fatto che nel contratto di governo non vengano riportate queste idee, è chiaro quale sia il messaggio politico".Continua a leggere