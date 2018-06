Milano | uomo muore travolto da treno a Rogoredo

Milano - senzatetto trovato morto nel parcheggio della Rinascente in Piazza Duomo : L'uomo, 64 annni, si sarebbe sentito male in via Agnello, e avrebbe cercato soccorso nei bagni della struttura

UOMO IN COMA DOPO OMBRELLATE/ Milano - presa baby gang : il capo 18enne e tre minorenni : Milano, presa baby gang di 15enni: botte, rapine ed estorsioni nei confronti dei loro coetanei. Sono stati fermati lunedì pomeriggio DOPO che i carabinieri gli hanno teso una trappola(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:59:00 GMT)

Tripadvisor - l'algoritmo sceglie Piazza San Pietro e il Duomo di Milano come i monumenti top del Belpaese : Tripadvisor ha annunciato i vincitori dei suoi premi Travelers' Choice Luoghi Storici 2018 nel mondo

Viaggi & Turismo : la Basilica di San Pietro e il Duomo di Milano tra i 10 luoghi storici più apprezzati al mondo : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i vincitori dei suoi premi Travelers’ Choice® luoghi storici 2018. I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha tenuto in considerazione la quantità e qualità delle recensioni e i punteggi dei luoghi storici in tutto il mondo raccolti in un periodo di 12 mesi. Quest’anno sono stati riconosciuti 759 luoghi storici in 68 Paesi nel ...

Milano : Chailly e Filarmonica Scala in concerto 'open air' a Piazza Duomo : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Domenica 10 giugno, alle 21.30, la Filarmonica della Scala torna in Piazza Duomo con il 'concerto per Milano', sesta edizione dell’annuale appuntamento sinfonico gratuito che trasforma il cuore della città in una sala da concerto 'open air'. A dirigere l’orchestra sarà

Milano : Chailly e Filarmonica Scala in concerto ‘open air’ a Piazza Duomo : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Domenica 10 giugno, alle 21.30, la Filarmonica della Scala torna in Piazza Duomo con il ‘concerto per Milano’, sesta edizione dell’annuale appuntamento sinfonico gratuito che trasforma il cuore della città in una sala da concerto ‘open air’. A dirigere l’orchestra sarà Riccardo Chailly, mentre ospite solista di questa edizione sarà il pianista russo Denis Matsuev, interprete ...

Milano : Filarmonica della Scala in concerto in Piazza Duomo il 10 giugno (2) : (AdnKronos) - Per Jean Pierre Mustier, presidente della Filarmionica della Scala e amministratore delegato di Unicredit, gli "interpreti sono d'eccezione in una cornice magnifica per avvicinare la grande musica a tutti". In Piazza Duomo sono attese decine di migliaia di persone. Le ultime edizioni h

Milano : Filarmonica della Scala in concerto in Piazza Duomo il 10 giugno : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Torna domenica 10 giugno il concerto della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo a Milano. A dirigere l'orchestra per la sesta edizione dell'appuntamento sinfonico gratuito è il maestro Riccardo Chailly e il pianista russo Denis Matsuev, ospite solista, è interprete d

Concerto Radio Italia Live 2018 : cantanti nel cast di Piazza Duomo a Milano : A Milano tra poche settimane si terrà il consueto Concerto Radio Italia Live. L’appuntamento in Piazza Duomo è fissato per sabato 16 giugno 2018. Il cast dell’evento Live di musica Italiana è stato annunciato pochi giorni fa presso la Sala dell’Orologio di Palazzo Marino. Così come accaduto negli anni scorsi, saranno presenti artisti di rilievo e non mancherà un tocco di internazionalità. Il protagonista del Radio Italia World, così è stato ...

Milano. In piazza Duomo il 16 giugno Radio Italia live – Il concerto : A Palazzo Marino alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala, dell’assessore alla Cultura, Filippo del Corno, di Radio Italia con Mario

Milano - EVASO DALL’OSPEDALE : CACCIA ALL’UOMO IN TUTTA ITALIA/ Detenuto a Opera - si era autoproclamato “imam” : MILANO, EVASO Detenuto a rischio radicalizzazione dal carcere di Opera. Ultime notizie, CACCIA all'uomo fuggito. Il malvivente ha approfittato di un momento di distrazione(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:05:00 GMT)

RadioItaliaLive torna in Piazza Duomo a Milano il 16 giugno. Ecco il cast completo : RILIVE 2018 Radio Italia torna per la settima volta in Piazza Duomo a Milano con Radio Italia Live – Il Concerto. 21 grandi interpreti e autori della musica italiana si esibiranno accompagnati dall’“Orchestra Filarmonica Italiana” diretta dal Maestro Bruno Santori. L’evento si terrà sabato 16 Giugno 2018, a partire dalle ore 19:10 e sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che, da sei anni, accolgono i protagonisti sul ...

Milano - Radio Italia Live torna in piazza Duomo : ecco il cast : Milano, 17 maggio 2018 - Pronti a ballare e cantare a squarciagola? torna puntuale anche quest'anno, ad inizio estate, in piazza Duomo a Milano, il concerto gratuito di Radio Italia Live. L'evento ...

Milano Moda Uomo : il calendario delle sfilate e gli eventi in città : “La settimana della Moda di Milano? Parte da Firenze, all’insegna della necessità di fare sistema per due città che beneficiano a pochi giorni di distanza dello stesso pubblico di addetti ai lavori” così Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale dellla Moda Italiana – in conferenza stampa, presenta la prossima edizione di Milano Moda Uomo, in calendario dal 15 al 18 giugno prossimi. Ecco in sintesi cosa succederà. I ...