Milano-Trento - Finale Scudetto gara-1 Serie A Basket : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Milano e Trento sono pronte per iniziare la Serie che assegnerà il tricolore. La Finale Scudetto della Serie A di Basket scatterà martedì 5 maggio con la disputa della gara1 al Mediolanum Forum di Assago: l’Olimpia partirà con tutti i favori del pronostico ma l’Aquila non si presenterà per fare da vittima sacrificale. I meneghini, dopo lo smacco subito l’anno scorso, sono tornati a disputare l’atto conclusivo spazzando ...

Finale scudetto basket 2018 Milano-Trento : date e orari tv Video : La stagione di basket sta volgendo al termine. Negli Stati Uniti sono di scena le Finals NBA tra Warriors e Cavaliers [Video], mentre in Italia si disputera' presto la Finale dei playoff tra Milano e Trento. Nel turno precedente, l’EA7 Emporio Armani ha superato Brescia 3-1, conquistando la diciottesima Finale della storia. In Gara 4 c’è stata la miglior prova di Mindaugas Kuzminskas da quando è arrivato in Italia. Il lituano ha messo a referto ...

Milano contro Trento a caccia della rivincita per non finire in trappola : Oscar Eleni Affascinati da Trento, delusi da Venezia, irriconoscibile dopo la coppa europea vinta contro Avellino, eliminata 3-1 in semifinale da questi cacciatori delle Alpi che l'anno scorso avevano ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Milano-Trento. Calendario - programma - orari e tv della finale playoff : Milano-Trento sarà la finale Scudetto 2018 di Basket maschile. Le due squadre si sfideranno nell’atto conclusivo che scatterà martedì 5 giugno al meglio delle sette partite (si giocherà ogni due giorni). A fronteggiarsi saranno dunque la favorita Olimpia, capace di eliminare Brescia in semifinale, e Trento che torna in finale dopo aver perso quella dello scorso anno contro Venezia (i Campioni d’Italia hanno abdicato nonostante avessero vinto la ...

Basket - Semifinali Play-off 2018 : il tabellone completo - Milano-Brescia e Venezia-Trento. Date - programma - orari e tv : Milano-Brescia e Venezia-Trento sono le Semifinali dei Playoff Scudetto di Basket maschile. Si è delineato il tabellone dopo dei quarti di finale chiusi rapidamente e che non hanno ammesso repliche. Sicuramente il tricolore rimarrà al Nord. L’Olimpia sempre essere la grande favorita della vigilia ma se la dovrà vedere con l’agguerrita Leonessa che cerca il colpaccio contro la corazzata di Armani, mentre dall’altra parte Venezia ...

Milano e Brescia in semifinale : 3-0 a Cantù e Varese. Trento sfida Avellino : I playoff di basket sono usa e getta. Iniziati sabato, per due squadre sono già finiti. Nei derby lombardi, nella parte centrale del tabellone, Milano e Brescia passano subito, 3-0 a Cantù e a Varese. ...

Basket - Serie A 2018 : le otto squadre qualificate ai playoff. Venezia sogna il bis - Milano obbligata a vincere - Trento e Varese in grande forma : Si è chiusa la stagione regolare della Serie A di Basket. Andiamo ad analizzare le otto squadre qualificate ai playoff. UMANA REYER Venezia: la squadra campione in carica si presenta da testa di Serie numero uno e con il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Un primo posto nella regular season maturato all’ultima giornata grazie alla vittoria nello scontro diretto contro Milano. Un trofeo è già in bacheca, la FIBA Europe Cup, e ...

Milano vince il derby - Venezia tiene il passo. Trento vede i playoff : ROMA - Continua la striscia vincente dell'EA7 Milano che si aggiudica il sentitissimo derby contro la Red October Cantù 98-93 e porta a casa il nono successo consecutivo: i biancorossi, spinti ad ...

Volley : Boy League - Milano-Civitanova e Trento-Castellana Grotte le sfide in semifinale : Semifinali pronte a partire dalle 9.30: la prima sfida vede di fronte al Palazzetto dello Sport 'L. Giovanelli' la capolista del girone H, Revivre Milano, contro la seconda classificata del girone I, ...