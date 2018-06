Milano scatta e poi rallenta In calo lo spread btp-bund

Maltempo - ancora temporali in gran parte d’Italia : nubifragio a Orte - a Milano scatta il piano emergenza : FOrte Maltempo in gran parte d’Italia, dove le intense piogge hanno causato diversi danni: tombini saltati, fiumi in piena e binari allagati con il traffico ferroviario in difficoltà sulla Roma-Firenze. Il comune di Milano ha convocato il centro operativo “con procedura d’urgenza” attivando il “piano per l’emergenza idrica”. Preoccupa sopratutto l’abbondante pioggia caduta nel pomeriggio sulla zona ...

Milano - dramma sul tetto del Pirellone : falchetti in pericolo - scatta la mobilitazione social : Milano, dramma sul tetto del Pirellone: falchetti in pericolo, scatta la mobilitazione social Scomparso da qualche giorno dall’occhio della webcam sull’ex Palazzo della Regione Lombardia, il volatile sarebbe ferito all’ala destra e non più in grado di cacciare e nutrire i suoi tre piccoli Continua a leggere

Mercati ancora appesi ai Treasury. Europa in rosso - a Milano scatta St : I titoli del gruppo italo francese beneficiano dei conti del primo trimestre e delle indicazioni sui prossimi mesi. Deboli Cnh e Saipem, a picco l'As Roma dopo la sconfitta nella semifinale di andata di Champions League. Euro in calo e testa la resistenza a 1,22 dollaro. Nuovi minimi da due anni per lo spread...