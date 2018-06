Milano chiude in lieve ribasso Resistono le altre borse

Milan - Yonghong Li a Milano per provare a chiudere il rifinanziamento : Blitz riservato per accelerare la pratica con Elliott e provare a scongiurare l'esclusione dalle coppe europee L'articolo Milan, Yonghong Li a Milano per provare a chiudere il rifinanziamento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Borsa : Milano chiude in rialzo - +1 - 49% - : ANSA, - Milano, 1 GIU - Chiusura in rialzo per Piazza Affari nel giorno della nascita del nuovo governo. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,49% a 22.109 punti, riportandosi sopra i livelli di inizio anno.

Borsa Milano chiude in rialzo +1 - 49% : 17.52 Seduta tonica per le Borse Europee. Piazza Affari chiude, con Ftse Mib a 22.109,55 punti a +1,49%, dopo un rallentamento in concomitanza del giuramento del governo Conte. Lo spread Btp/Bund si mantiene sotto quota 240. Positive Madrid (+1,78%),Parigi(+1,44%) e Francoforte a +1,2%. Bene, ma più cauta anche Londra con +0,45%. Gli acquisti si sono concentrati sulle banche italiane, con Banco Bpm +8,%, Bper +7,02%, Ubi Banca (+5,48) e ...

Borsa : Milano chiude piatta - -0 - 06% - : ANSA, - Milano, 31 MAG - La Borsa di Milano chiude piatta. L'indice Ftse Mib segna lo 0,06% a 21.784 punti.

ANSA, - Milano, 30 MAG - L'indice principale della Borsa di Milano, il Ftse Mib, chiude guadagnando il 2,09%% e si attesta a 21.797 punti.

Caos governo - Borsa Milano chiude a -2.65%. Impennata spread - : Altra giornata negativa per i mercati. Male Piazza Affari e differenziale decennale che chiude vicino ai 300 punti base. Pesano le incertezze del quadro politico , soprattutto dopo l'annuncio che ...

Milano e Madrid affossano l'Europa. Spread vola ancora e chiude a 303 punti : Il tasso di rendimento dei titoli italiani a 10 anni vola oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017 mentre Wall Street è in rosso. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Cadono anche gli altri listini in coda a Milano, male Madrid a due giorni dalla discussione sulla fiducia al Governo Rajoy. Il Tesoro vende 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi: dopo tre anni il rendimento torna sopra lo zero ...

Borsa : Milano chiude con Ftse Mib -2 - 08%

BORSA Milano chiude in calo di oltre 2% su timori politica : La BORSA di MILANO perde oltreil 2% con i bancari sotto pressione sui timori politici, in unmercato che segue l'andamento dello spread tra Btp e Bund. Si teme che nuove elezioni diano una forte ...

Borsa Milano chiude in calo - nodo governo : ... che ha chiuso in perdita dell'1,54%, con gli investitori in attesa che vengano sciolti i nodi sulla composizione del governo, in particolare quello relativo all'Economia. Le Borse europee sono state ...

Borsa Milano chiude in rosso : Ftse Mib a -1 - 54% - banche a picco : Roma, 25 mag. , askanews, Venerdì negativo per la Borsa di Milano, con i titoli bancari in forte calo. Al termine delle negoziazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib segna -1,54% e l'All-share -1,41%. Le ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari chiude la settimana con molti dati (25 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI chiude la settimana con molti dati macroeconomici in agenda, sia dagli Usa che dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 04:39:00 GMT)

Borsa : Milano stretta tra dazi auto e incognita Tesoro - chiude a -0 - 7% - RCO - : E mentre Trump cancellava il vertice di giugno con il leader nordcoreano Kim Jong, in Italia la situazione politica si e' fatta piu' intricata di ora in ora: in attesa della lista dei ministri che ...