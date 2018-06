Borsa Milano frena e chiude a -0 - 45% : 18.15 Piazza Affari azzera i guadagni e chiude la seduta in territorio negativo, unico listino in perdita in Europa. L' indice Ftse Mib cede lo 0,45% a 22.009 punti. Pesano le vendite su Fca e i cali tra le banche. E c'è cautela in attesa delle mosse del nuovo governo. Lo spread Btp-Bund invece continua a ridursi: è a 218punti base, in ribasso rispetto alla chiusura di venerdì. Positive le altre Borse europee: Parigi +0,14%,Londra ...

Milano chiude in lieve ribasso. Resistono le altre borse : Positiva Wall Street , grazie ancora al Job Report statunitense diffuso venerdì scorso , 1° giugno, , che ha confermato l'ottimo stato di salute della prima economia al mondo, mentre sembra ormai ...

Milan - Yonghong Li a Milano per provare a chiudere il rifinanziamento : Blitz riservato per accelerare la pratica con Elliott e provare a scongiurare l'esclusione dalle coppe europee L'articolo Milan, Yonghong Li a Milano per provare a chiudere il rifinanziamento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Borsa : Milano chiude in rialzo - +1 - 49% - : ANSA, - Milano, 1 GIU - Chiusura in rialzo per Piazza Affari nel giorno della nascita del nuovo governo. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,49% a 22.109 punti, riportandosi sopra i livelli di inizio anno.

Borsa Milano chiude in rialzo +1 - 49% : 17.52 Seduta tonica per le Borse Europee. Piazza Affari chiude, con Ftse Mib a 22.109,55 punti a +1,49%, dopo un rallentamento in concomitanza del giuramento del governo Conte. Lo spread Btp/Bund si mantiene sotto quota 240. Positive Madrid (+1,78%),Parigi(+1,44%) e Francoforte a +1,2%. Bene, ma più cauta anche Londra con +0,45%. Gli acquisti si sono concentrati sulle banche italiane, con Banco Bpm +8,%, Bper +7,02%, Ubi Banca (+5,48) e ...

Borsa : Milano chiude piatta - -0 - 06% - : ANSA, - Milano, 31 MAG - La Borsa di Milano chiude piatta. L'indice Ftse Mib segna lo 0,06% a 21.784 punti.

Borsa : Milano chiude in rialzo - +2 - 09% - : ANSA, - Milano, 30 MAG - L'indice principale della Borsa di Milano, il Ftse Mib, chiude guadagnando il 2,09%% e si attesta a 21.797 punti. 30 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Caos governo - Borsa Milano chiude a -2.65%. Impennata spread - : Altra giornata negativa per i mercati. Male Piazza Affari e differenziale decennale che chiude vicino ai 300 punti base. Pesano le incertezze del quadro politico , soprattutto dopo l'annuncio che ...

Milano e Madrid affossano l'Europa. Spread vola ancora e chiude a 303 punti : Il tasso di rendimento dei titoli italiani a 10 anni vola oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017 mentre Wall Street è in rosso. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Cadono anche gli altri listini in coda a Milano, male Madrid a due giorni dalla discussione sulla fiducia al Governo Rajoy. Il Tesoro vende 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi: dopo tre anni il rendimento torna sopra lo zero ...

Milano e Madrid affossano l'Europa. Spread vola ancora e chiude a 303 pb : Il tasso di rendimento dei titoli italiani a 10 anni vola oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017 mentre Wall Street è in rosso. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Cadono anche gli altri listini in coda a Milano, male Madrid a due giorni dalla discussione sulla fiducia al Governo Rajoy. Il Tesoro vende 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi: dopo tre anni il rendimento torna sopra lo zero ...

Borsa : Milano chiude con Ftse Mib -2 - 08% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

BORSA Milano chiude in calo di oltre 2% su timori politica : La BORSA di MILANO perde oltreil 2% con i bancari sotto pressione sui timori politici, in unmercato che segue l'andamento dello spread tra Btp e Bund. Si teme che nuove elezioni diano una forte ...

Borsa Milano chiude in calo - nodo governo : ... che ha chiuso in perdita dell'1,54%, con gli investitori in attesa che vengano sciolti i nodi sulla composizione del governo, in particolare quello relativo all'Economia. Le Borse europee sono state ...

Borsa Milano chiude in rosso : Ftse Mib a -1 - 54% - banche a picco : Roma, 25 mag. , askanews, Venerdì negativo per la Borsa di Milano, con i titoli bancari in forte calo. Al termine delle negoziazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib segna -1,54% e l'All-share -1,41%. Le ...