Milano | 22 arresti per spaccio | ci sono anche il capo ultras del Milan e il responsabile

Milano : traffico di droga - 22 arresti : Milano, 4 giu. (AdnKronos) - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 persone per traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Centro di Milano, diretto dal primo dirigente Ivo Morelli, hanno eseguito l'ordi

Milano : due arresti per detenzione e porto abusivo armi : Milano, 1 giu. (AdnKronos) – Due cittadini bulgari sono stati arrestati per detenzione e porto abusivo di arma da sparo clandestina dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano. Ieri i poliziotti hanno controllato i due uomini a bordo di un’automobile in piazza Sire Raul angolo via Palmanova e li hanno trovati in possesso di una pistola modello P29 di fabbricazione turca ...

Milano : spaccio in zona Stazione Centrale - sei arresti : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – Sei arresti a Milano per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dalla polizia, è scattata in seguito all’arresto di un cittadino del Gambia, sorpreso ai giardini di via Benedetto Marcello mentre cedeva una dose di droga. I successivi accertamenti, svolti dagli agenti della squadra mobile, hanno permesso di individuare l’abitazione dello spacciatore, ...

Milano - truffa immobiliare : altri tre arresti : “Associazione specializzata” : Altre tre arresti sono stati eseguiti nell’ambito dell’indagine che meno di un mese fa ha portato all’arresto di un intermediario, responsabile di una truffa immobiliare. L’uomo, un 50enne italiano, finito in carcere il 24 aprile era riuscito a far sborsare 120mila euro a una persona che voleva comprare casa, presentandosi come un mediatore immobiliare e con la complicità di una donna che, davanti a un notaio ignaro, ha recitato come un’attrice ...

Milano : truffe immobiliari online - tre arresti : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - E' di tre arresti il bilancio di un'inchiesta della procura di Milano contro le truffe immobiliari. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite da personale della sezione di polizia giudiziaria - aliquote Polizia di Stato e Guardia di finanza - nel procedimen

Milano - aggrediti perché vegani : 4 arresti in Porta Romana : Milano, aggrediti perché vegani: 4 arresti in Porta Romana L'aggressione nella tarda serata del 23 maggio contro due clienti di un ristorante in viale Monte Nero. I 4 fermati hanno tra i 18 e i 20 anni, sono studenti di buona famiglia e vivono in centro Parole chiave: ...

Milano : due arresti per spaccio in corso Buenos Aires : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – La Polizia ha arrestato un cittadino del Gambia, K.N, di 22 anni, ed un cittadino del Senegal, A.C, 40 anni, entrambi con precedenti di polizia, per spaccio e detenzione di cocaina. Gli arresti sono avvenuti nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio in corso Buenos Aires, dove gli uomini della Mobile hanni notato un cittadino straniero poi identificato in A.C., giungere in taxi e ...

MONZA - TANGENTI IN LAVORI PUBBLICI : 21 ARRESTI TRA Milano E CALABRIA/ GdF : "Stavano per distruggere le prove" : TANGENTI a MONZA, 21 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta partita dopo la denuncia di una lista d'opposizione per presunte irregolarità in LAVORI PUBBLICI.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 15:38:00 GMT)

