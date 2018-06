Milan | nuovo socio per Yonghong Li? Un' altra figura pronta ad affiancare il presidente

Milan - gli incontri 'segreti' di mister Li tra rifinanziamento e un nuovo socio : MilanO - Il mistero si infittisce: la visita a sorpresa del proprietario del Milan , Yonghong Li in Italia potrebbe portare a novità non di poco conto nei prossimi giorni. Come rivelato da Repubblica, ...

Milan - i rossoneri rifiutano due offerte e spunta un nome nuovo a centrocampo Video : Il Milan sta gettando le basi [Video]per affrontare la prossima stagione per la quale serviranno dei rinforzi importanti al fine di completare la rosa. Sui rossoneri pende, però, l’attesa della sentenza riguardo la punizione che l’Uefa dovrebbe infliggere al club rossonero. Tale decisione potrebbe influenzare il mercato del Milan, in quanto l’Uefa potrebbe comminare una multa salata o addirittura escludere i rossoneri dalle Coppe ...

J-AX E FEDEZ - CONCERTO A SAN SIRO/ Video Milano : "di nuovo insieme quando finiremo i soldi" : CONCERTO J-AX e FEDEZ, San SIRO: "Comunistri col rolex", successo strepitoso per i due rapper a Milano nell'ultima tappa del tour, ecco i Video dei fan(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 08:35:00 GMT)

BORSA MilanO conferma rally dopo nuovo governo - volano le banche : ... nuove elezioni, è statopresumibilmente annullato, dovrebbe avviarsi un legittimodibattito sulla sostenibilità dei conti pubblici, mantenendo glispread sopra i livelli pre-crisi politica', commenta ...

Casa Milan inaugura il suo nuovo bistrot : Anche il diavolo, fuori dal campo, è appassionato di buona tavola. E così Casa Milan, sempre all’8 di via Aldo Rossi, apre ufficialmente le porte del suo nuovo locale Casa Milan bistrot/Fourghetti, realizzato in collaborazione con il brand bolognese di ristorazione fondato da Silvia Belluzzi. Un nuovo punto di ritrovo per i tifosi in cerca di emozioni enogastronomiche, aperto dalla colazione sino alla cena, dove rifocillarsi in un ambiente ...

Chi è Enzo Moavero Milanesi - il nuovo ministro degli Esteri del governo M5s-Lega : Enzo Moavero Milanesi è il ministro degli Esteri del nuovo governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Moavero è già stato ministro in passato con due diversi governi: prima con Mario Monti e poi con Enrico Letta, in entrambi i casi con la delega agli Affari europei. Ha lavorato per anni nella Commissione europea e in altre istituzioni Ue ed è anche professore di diritto comunitario.Continua a leggere

Chi è Moavero Milanesi - il nuovo ministro degli Esteri : Nel 1989 passa al gabinetto del vicepresidente - e commissario per la scienza, la ricerca, lo sviluppo, le telecomunicazioni e l'innovazione -Filippo Maria Pandolfi, democristiano di lungo corso, ...

BORSA MilanO - balza in avvio dopo nuovo governo - forti i bancari : La casella dell'Economia è stata affidata a Giovanni Tria,mentre Paolo Savona rivestirà il ruolo di ministro per gliAffari europei. ** Alle 9,20 l'indice FTSE Mib è in rialzo del 2,2%, performance di ...

Enzo Moavero Milanesi - chi è il nuovo ministro degli Esteri : Nel governo giallo verde c'è anche un ex ministro dei governi Monti e Letta. Si tratta di Enzo Moavero Milanesi, che nel Governo Conte occuperà il ruolo di ministro degli Esteri. Già giudice...

Milan - idea Higuain : nuovo affare alla Bonucci. Di mezzo anche Bonaventura : Milan, idea Higuain- Il Milan pensa al futuro e starebbe osservando molto attentamente la possibilità di mettere le mani su Gonzalo Higuain. Un affare sulla falsariga dell’operazione alla Bonucci-De Sciglio. A spiegarlo sono i colleghi di “Oracolo Rossonero”. L’affare Ecco quanto riportato: “ La società rossonera così si è presa del tempo per riflettere per l’affare […] L'articolo Milan, idea Higuain: nuovo ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : doppio colpo Milan - biltz Juventus ed il nuovo portiere del Napoli - mosse di Lazio e Cagliari : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato in Serie A sta entrando nella fase importante, ecco tutte le trattative del giorno. La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i ...

Milano - nuovo crollo : nuovo crollo per la Borsa di Milano, che brucia quanto guadagnato dal 4 marzo. Il Ftse Mib cede oltre il 2 per cento, recuperando dai minimi di giornata. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 235 ...

Spread torna a salire - di nuovo a quota 200. Milano in rosso : Milano balza in avvio, trainata dagli istituti di credito dopo la rinuncia di Giuseppe Conte a formare un governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, ma il recupero rientra dopo un'ora. Bene il resto d'Europa e anche Madrid recupera terreno dopo lo scivolone di venerdì. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, scivola. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...

Spread torna a salire - di nuovo a quota 200. Milano sulla parità : Milano balza in avvio, trainata dagli istituti di credito dopo la rinuncia di Giuseppe Conte a formare un governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, ma il recupero rientra dopo un'ora. Bene il resto d'Europa e anche Madrid recupera terreno dopo lo scivolone di venerdì. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, scivola. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...